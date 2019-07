Sánchez afronta su investidura mientras negocia con Podemos y con el jueves como plazo para llegar a un acuerdo

Publicada el 21/07/2019 a las 12:22 Actualizada el 21/07/2019 a las 13:16

ERC y Bildu no bloquerán la investidura

Sánchez tendría que esperar a la segunda vuelta

El primer día Sánchez debatirá con Casado, Rivera e Iglesias

La segunda votación tendrá lugar el jueves a última hora de la tarde

Si Sánchez fracasa, el 10 de noviembre se repetirían elecciones

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez , afronta a partir de lasen el Congreso de los Diputados en medio de las negociaciones con Unidas Podemos para llegar a contrarreloj a un acuerdo de coalición. Las partes tienen de plazo hasta el próximo jueves, día de la segunda votación, para refrendar un pacto que tiene que incluir un acuerdo programático, la nueva estructura de Gobierno, así como el número de carteras y los nombres de sus titulares que tendrá en el Ejecutivo el partido de Pablo Iglesias, según informa Europa Press.Según desveló la noche del sábado la vicepresidenta, Carmen Calvo después de que Pablo Iglesias, aceptase el pasado viernes el veto de Pedro Sánchez de que no podría estar en el Gobierno, pero poniendo como condición que tendría un número de ministros proporcional a los votos obtenidos en los comicios del 28 de abril y que sería su formación la que nombraría a los ministros que le correspondan, sin que puedan ser vetados.De cumplirse esas condiciones,. Fuentes socialistas desvelaron la pasada semana que durante las negociaciones entre Sánchez e Iglesias, éste había exigido unaasí como parcelas de poder en el área deTras los contactos del sábado, los equipos negociadores tienen previsto reunirse en este domingo de manera discreta. El, mientras que porlo forman, la ministra de Hacienda,y la número 2 del PSOE,Aunque, como Interior, Defensa, Justicia o Exteriores, la negociación no es fácil por su pretensión inicial de tener influencia en áreas como Trabajo o Hacienda, que vertebran asuntos fundamentales para la economía y el Estado del Bienestar, como la legislación laboral, la reforma de las pensiones o la política impositiva. En este sentido, Carmen Calvo recordaba el sábado que Podemos frustró la pasada legislatura el acuerdo para reformar las pensiones, al tiempo que explicaba que es fácil encontrarse con el partido de Iglesias en la política social, pero tienenLas dos partes tendrán que, como Irene Montero. Pero también el número de ministerios, si se incrementan las carteras para dar cabida al nuevo socio y sobre todo que competencias tendrá cada departamento.Si ambos partidos consiguen suscribir un acuerdo el camino para que Sánchez se mantenga en Moncloa quedaría allanado, puesto queEl líder del PSOE sólo tenía garantizado hasta el pasado viernes el voto favorable del diputado del PRC, 124 que no son suficientes para salir elegido en la primera votación de este martes, puesto que necesita laEn el caso de que alcanzara un acuerdo con los de Pablo Iglesias, Sánchez sumaría losy sus confluencias, en, pero tampoco le valdrían para ser investido en este primer intento.Sánchez tendría que esperar, hasta el jueves, cuando podría tener más posibilidades de que su candidatura triunfe ya que en la segunda vuelta ya sólo necesitaEn ese caso, la(PP, Ciudadanos y Vox), que, a los que habría que sumar los(CC) y otros(UPN).El Pleno de investidura, que tendrá lugar casi tres meses después de las elecciones generales, arrancará a las, que tiene un tiempo ilimitado para exponer su programa político de Gobierno.La sesión se reanudará a las, de mayor a menor, cada uno de los cuales contará con 43 minutos de intervención: 30 de discurso inicial, 10 de réplica y 3 de contrarréplica. Se presupone que Sánchez irá respondiendo uno por uno a todos ellos.La primera jornada de la investidura finalizará con aquel grupo parlamentario que esté interviniendoya que no se reiniciará ningún debate nuevo después de esa hora, según el acuerdo alcanzado esta semana por la Junta de Portavoces.Así, teniendo en cuenta que el presidente no tiene límite de tiempo en sus turnos, se da por seguro que Sánchez debatirá el primer día con(PP),(Ciudadanos) yy sus confluencias (Unidas Podemos), puesto que se calcula una media de casi dos horas de debate por cada grupo. Por tanto,a que en la primera jornada Sánchez discuta con el presidente de Vox,, o si ya este duelo parlamentario tendrá lugar a partir de las nueve de la mañana del día siguiente, cuando se reanudará el Pleno de investidura.Tras Abascal, será el turno de los portavoces de Esquerra Republicana (ERC),, y del PNV,, así como de los distintos partidos del Mixto (Junts, Bildu, Coalición Canaria, UPN, Compromís y PRC) y acabará con la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra.Tras las intervenciones, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y, lo que lleva su tiempo. La hora en que se anuncie el resultado marcará el Pleno que habrá que celebrarse 48 horas en caso de que Sánchez no logre ese martes, como se prevé, la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.Dado que esa primera votación no tiene visos de producirse antes de las seis de la tarde, todo apunta a que. Todo dependerá, no obstante, del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán el martes.En esa segunda sesión,, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya le basta con mayoría simple (más síes que noes).En el caso de que Sánchez fracase y no se logre una alternativa viable en los dos meses posteriores a la primera votación, esto es hasta el 23 de septiembre, el rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, deberá disolver las Cortes Generales al día siguiente y convocar nuevas elecciones 47 días después,Esta repetición de elecciones ya se produjo en 2016 cuando, tras la fallida investidura de Sánchez con apoyo de Ciudadanos de principios de marzo, pasaron los dos meses sin que prosperara ninguna candidatura y las Cortes se disolvieron para repetir los comicios el 26 de junio de ese año. Ante el riesgo de que una nueva repetición de elecciones en plena Navidad, los partidos acordaron modificar la ley electoral para introducir una disposición adicional estableciendo que, en los casos de repetición de los comicios por falta de investidura, se acortaran los plazos del procedimiento electoral,s.