Interior reconoce a 96 víctimas dos años después del atentado de Cataluña y mantiene el 26% de expedientes sin resolver

Publicada el 01/08/2019 a las 17:15 Actualizada el 01/08/2019 a las 17:40

Más de cinco millones en indemnizaciones

Los datos de la UAVAT

El Ministerio del Interior ha informado este jueves de que ya ha reconocido por el momento acomo víctimas de los(Tarragona) y por la(Tarragona), a los que hay que sumar otrasa las que se han otorgado ayudas como afectados. Eso sí, el 26% de los expedientes tramitados por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas siguecasi dos años después de los, según informa Europa Press.Interior ha cifrado enlos expedientes tramitados, de los que se ha resuelto el. De estos, 211 han sido estimados, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo . En el atentado fallecieron 16 personas y 137 resultaron heridas.En concreto, han obtenido el estatus de víctimaspor el atentado de Barcelona, ocho por el de Cambrils y otras nueve personas por la explosión que tuvo lugar en Alcanar. Interior ha recordado que una misma víctima puede teneruno por daños físicos y otro por psicológicos, así como que los datos no son definitivos porque aún quedan pendientes valoraciones.Los datos se han difundido un día después de que la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT) asegurara en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona que el Ministerio del Interior haun 82% de solicitudes presentadas por afectados de los atentados del 17 de agosto de 2017.Por el momento se han abonadoen concepto depor daños personales y ayudas, según ha informado Interior. Respecto a las, han sido estimadas el 100% de las formuladas por, un 44% de lesiones no invalidantes y un 19% de las correspondientes a incapacidad temporal.Además, se han estimado un 95% de las ayudas solicitadas para asistencia inmediata, así como un 31% de las formuladas para asistencia sanitaria y psicológica.La Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo establece una serie depara la consideración de víctima del terrorismo: haber sufrido acción terrorista, tener presencia directa en la acción terrorista o haber sufrido daños personales consecuencia del acto terrorista.La coordinadora de la UAVAT,, detalló ayer que gracias a unhan atendido a 210 afectados, de los que 117 iniciaron trámites ante el Ministerio del Interior como el reconocimiento de víctima de terrorismo y para recibir asistencia psicológica, lo que ha calificado de "muy importante".La UAVAT tiene constancia de queya han recibido una respuesta del Ministerio. Un total de 14 han sido reconocidas como víctimas de terrorismo y han recibido una propuesta de indemnización -13 son heridos físicos y uno es herido psicológico-, pero los 63 solicitantes restantes afectados psicológicamente han recibido unaMicciola ha indicado que las denegaciones "se fundamentan en argumentos que, a menudo," desde la perspectiva clínica. La presidenta de la UAVAT,, pidió unatras las denegaciones y señaló que solo tienen constancia de que se haya reconocido a una única víctima psicológica por parte del Ministerio del Interior. Por este motivo, reclamó que se hiciera pública la cifra deSegún la UAVAT, una de las razones que alega Interior para denegar las solicitudes es que las personas afectadas no constan "en elaportado por la Generalitat", por lo que también pidieron a la administración catalana que mejore sus instrumentos y su coordinación.Interior ha asegurado este jueves que ladesde los atentados del 17 de agosto de 2017 se basó en los listados facilitados por la Generalitat de Cataluña, competente en la atención sanitaria. Según esa información, queda acreditado que, cinco de ellas españolas, una de doble nacionalidad y diez extranjeras. Y, de las cuales 32 eran de nacionalidad española.El Ministerio que dirige en funcionestambién ha defendido que se facilitóa las personas afectadas por los atentados de Cataluña, a través de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo.