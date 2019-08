Camps asegura mantener contactos con Merkel y Macron sobre el 'Open Arms' pero no con Pedro Sánchez

Publicada el 14/08/2019 a las 11:22 Actualizada el 14/08/2019 a las 11:23

El fundador de la ONG Proactiva Open Arms,, ha asegurado este miércoles, así como con el presidente del Parlamento Europeo sobre la situación de los 151 migrantes que continúan a 25 millas de Lampedusa a la espera de puerto seguro para desembarcar.Camps, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha asegurado sin embargo, quien"Con Merkel y con Macron he tenido contactos estos días y con el presidente del Parlamento Europeo", ha explicado Camps al ser preguntado por si los contactos se habían producido desde que el Open Arms permanece a la espera de poder desembarcar los migrantes rescatados. "", ha indicado.En cuanto al Ejecutivo español, Camps ha admitido "contactos pero no a nivel" de Pedro Sánchez. "En su día nos conocimos, quedamos para tomar un café, desde entonces hicimos tres peticiones pero", ha indicado.Y, aunque ha admitido que "no es responsabilidad del Ejecutivo lo que pase en el Mediterráneo Central" considera que eso "no implica que una organización española que trabaja en un país de África o Asia, sea protegida por su propio gobierno".El fundador de la ONG ha precisado quey ha insistido en la responsabilidad de Italia de garantizar un puerto seguro para la embarcación.Según Camps, ya han agotado "todas las vías administrativas y legales para forzar a Italia" pero la organización sigue intentando que los gobiernos europeos "atiendan y acojan" y"Si la misma Unión Europea no es capaz de poner orden dentro de los 28, para eso están los tribunales", ha indicado Camps, quien ha asegurado que "".En cuanto a la situación en la que se encuentran los migrantes que llevan 13 días en el barco, ha explicado quepor la convivencia de personas de 10 nacionalidades distintas que han sufrido todo tipo de torturas, violaciones y esclavitud. "El umbral de tolerancia y de violencia es muy alta. Hay discusiones por un trozo de sombra, de comida, el baño... Las condiciones climatológicas también dificultan; son 13 días sin poder ni siquiera llamar a tus padres para decir que estás vivo, 13 días desaparecido", ha indicado.De lo que está seguro el fundador de Open Arms es de que de no haber sido rescatados, los 150 migrantes que están a bordo del barco "" y ha reconocido que la ONG no es quien para decir "qué hay que hacer con ellos, pero si que no hay que dejarles morir".