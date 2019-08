Las ONG celebran el desembarco del Open Arms y rechazan las sanciones: "Daría más alas a la extrema derecha"

Publicada el 21/08/2019 a las 17:00 Actualizada el 21/08/2019 a las 17:23

Acuerdo legislativo para impedir la sanción

19 días de "sufrimiento absurdo e innecesario"

No olvidar al 'Ocean Viking'

Las ONG de ayuda a migrantes y refugiados han celebrado el desembarco del Open Arms en Lampedusa este martes 20 de agosto por la noche y han mostrado su rechazo a la idea de sancionar a la organización Proactiva Open Arms, no descartada por el Gobierno español, porque consideran que esto soloEn concreto, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su directora general, Estrella Galán, ha aplaudido que la intervención de la Justicia haya puesto final a la crisis del Open Arms, de la que responsabiliza aEn declaraciones a Europa Press, Estrella Galán señala "sobre todo a los responsables políticos de la Comisión Europea, que han estado ausentes", a los que reclama que impulsen, por incumplir los tratados y acuerdos internacionales. "Algo tan grave no puede quedar impune", ha subrayado.La directora general de CEAR ha reclamado también a la Unión Europea"para que ninguna persona se quede en un vacío legal absoluto en manos de dirigentes políticos que pueden tomar la decisión arbitraria de cerrar las fronteras" o las "improvisaciones".Sin embargo, Galán evita calificar así las decisiones en esta crisis del Gobierno español en funciones de Pedro Sánchez. "Más que improvisaciones, son propuestas que han llegado tarde, y habría sido buenas 15 días antes. Viendo el sufrimiento de las personas y las situaciones graves de salud, no se puede estar pendiente de Salvini", ha explicado la directora de CEAR, que, como ha deslizado este miércoles la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo."Algo así solo ayudaría a que quienes criminalizan a las ONG insistan más en, advierte Galán. "Esperamos que el Gobierno no fuerce una situación que sería delicada", ha apostillado.En este sentido, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha anunciado que solicitará a los grupos parlamentarios que se garantice un. "Ante conflicto siempre primará, entre otros, la obligación internacional y universal de salvar a personas que estén viendo en riesgo la embarcación, sin entrar a prejuzgar el motivo del viaje", defiende la Red, que considera que la postura de Calvo solo "da más alas a la extrema derecha".Mientras, la postura de Amnistía Internacional es que"lejos de criminalizarlas, castigarlas o sancionarlas". "Son defensores de derechos humanos", ha destacado la ONG, al tiempo que ha celebrado la "excelente" noticia del desembarco del Open Arms."Nos alegramos de que las personas finalmente hayan sido desembarcadas y estén en lugar seguro; y esperamos que el Open Arms pueda volver cuanto antes a la zona de rescate", ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, la responsable de Campañas de Amnistía Internacional, Maribel Tellado.Además, ha instado a Europa a "poner fin a estos episodios lamentables" poniendo en marcha "un mecanismo de desembarco y reubicación" y una "política proactiva con recursos adecuados por parte de los estadosTambién ha recordado que el buque Ocean Viking, fletado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée está en una situación "muy similar, con"Necesita ser desembarcado con carácter urgente", ha insistido Tellado.Un total de 356 hombres, mujeres y niños vulnerables esperan a bordo del Ocean Viking que, entre Malta y Lampedusa. Entre ellos, tal y como ha recordado Save The Children en un tuit, hay "103 niños, niñas y adolescentes".Según informa MSF, el 13 de agosto solicitaron formalmente que las autoridades marítimas maltesas e italianas asumieran la coordinación y den apoyo para encontrar un lugar seguro, ya que son los centros de coordinación más cercanos que pueden asistir al buque. Según indica, Malta ha respondido negativamente argumentando queActualmente, hay 356 hombres, mujeres y niños vulnerables a bordo y las condiciones "se deterioran", según advierte MSF, que pide a la UE y a los estados miembros un mecanismo "con urgencia" para