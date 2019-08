Socialistas piden a Rivera que actúe ante las declaraciones "machistas" e "intolerables" de Aguado sobre Pajín y Aído

Publicada el 29/08/2019 a las 11:55 Actualizada el 29/08/2019 a las 12:08

Treinta socialistas han pedido al presidente de Ciudadanos,, que se pronuncie después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid,, diera unas, haciendo referencia a las ex ministras socialistas Leire Pajín y Bibiana Aído.En el nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde gobierna el PP y Ciudadanos,. Ante esto, Aguado ha señalado que para poner "pajínes o aídos" en un gobierno, prefería "no hacerlo" y. "Poner al frente a los más preparados y a los más capacitados para la labor", añadía Aguado en sus declaraciones.Por ello,, entre ellos la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y el líder del PSOE en la CAM, Ángel Gabilondo, aseguran que la "repugnante" afirmación del vicepresidente madrileño recaen en dos ideas "sorprendentes". "La primera, que no encuentra a mujeres del PP o de Cs para hacer una labor apropiada en dichas consejerías", señala el comunicado, remitido por Europa Press, en el que no entran a valorar esta actitud "machista" porque creen que ""."La segunda, es un intolerable ataque a dos compañeras ministras de cuya labor nos sentimos profundamente orgullosos, como también lo estamos de su trayectoria profesional, reconocida internacionalmente, a su salida del Gobierno", continúa el comunicado que recuerda que con su labor se aprobaron leyes "que han supuesto verdaderos cambios estructurales" en España que "han conservado sucesivos gobiernos", como las leyes de matrimonio igualitario, la ley de Igualdad o la ley contra la Violencia de Género.Por todo ello, y después de "esperar unos días para dar tiempo a una rectificación, una disculpa o una condena",y dé una respuesta ante "este ataque personal" a dos ex ministras socialistas. "No puede permanecer al margen de este lamentable asunto ni un día más", han insistido.También se han dirigido a Aguado, al que le han dichoy le han pedido que deje de hacer "manifestaciones machistas" sobre los representantes institucionales socialistas.Los treinta socialistas que firman el comunicado son: Miguel Sebastián, Rosa Aguilar, Magdalena Álvarez, José Blanco, José Bono, Franciso Caamaño, Mercedes Cabrera, Jesús Caldera, Carmen Calvo, Antonio Camacho, Manuel Chaves, Joan Clos, Beatriz Corredor, Elena Espinosa, Teresa Fernández de la Vega, Ángel Gabilondo, Cristina Garmendia, Valeriano Gómez, Ángeles González Sinde, Ramón Jauregui, Trininad Jimémez, Juan Fernando López-Aguilar, José Montilla, Miguel Ángel Moratinos, Cristina Narbona, José Enrique Serrano, Pedro Solbes y María Antonio Trujillo.Aquí puedes ver el comunicado que ha difundido Miguel Sebastián en Twitter: