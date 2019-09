Iglesias dice que su veto fue "humillante" y que no permitirá que se haga lo mismo con sus votantes

Publicada el 03/09/2019 a las 10:41 Actualizada el 03/09/2019 a las 11:05

El documento del PSOE "suena bien"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias , ha señalado este martes que tras aceptar lapara entrar en un Gobierno de coalición, no aceptará que el PSOE ahora intente humillar a los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos impidiendo que su formación entre en el Ejecutivo.para dar estabilidad al Ejecutivo."Que te presentes a unas elecciones y que el secretario general del PSOE te vete es humillante. Pero", ha señalado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que además ha señalado queIglesias asevera que dado que desde Podemos, si ahora Sánchez quiere "acumular todo el poder" y transitar un camino distinto al de sus barones regionales, "no estaría entendiendo el mandato de las urnas": "".En este sentido, y coincidiendo con la presentación por parte del PSOE delcon el que pretende convencer a la formación morada de un acuerdo sin ministros de Unidas Podemos, Iglesias ha indicado que lo estudiarán y que si bien los primeros argumentos que ha conocido del mismo "suenan bien", la experiencia les dice quePor este motivo, señala queque sirva como garantía de que esas medidas se llevan a cabo, y ha recordado que el PSOE por ejemplo ya prometió en su día publicar la lista de amnistiados fiscales y a día de hoy no lo ha hecho. "", ha espetado.