Once mujeres más acusan a Plácido Domingo de acoso sexual tras las denuncias de agosto

Publicada el 05/09/2019 a las 10:49 Actualizada el 05/09/2019 a las 11:04

Un total de 11 nuevas mujeres han acusado a Plácido Domingo del tras las denuncias que varias mujeres realizaron en agosto acerca del comportamiento inadecuado del tenor español.Según recoge Europa Press de la información que publica la agencia estadounidense The Associated Press, una de las cantantes que ahora se suman a las acusaciones es Angela Turner Wilson, una profesora de 48 años que, según ha denunciado,Tal y como ha relatado, antes de la representación de El Cid, el tenor españolantes de subir a escena, algo que, en palabras de la cantante, le dolió.En esta línea, Melinda McLain, coordinadora de producción en la Ópera de Los Angeles para las temporadas inaugurales entre 1986-1987 y que también trabajó en Houston Grand Opera con Domingo, ha señalado que en aquella época se aseguró de no juntar a Domingo en salas de ensayo solo con jóvenes cantantes,Con estos "elaborados planes" mantenían al cantante alejado de ciertas cantantes, al tiempo que también intentaban invitar a la esposa del tenor, Marta Ornelas, para asistir a fiestas porque de ese modoEstas once denuncias se suman a las otras nueve –ocho cantantes y una bailarina– realizadas el pasado mes de agosto, de las cuales: la mezzosoprano patricia Wulf, que cantó con Domingo en la Ópera de Washington.Todas ellas aseguraron quedel tenor Plácido Domingo, en diferentes encuentros a lo largo de tres décadas a partir de finales de los 80 y en ocasiones en compañías de ópera en las que él ocupaba puestos de alta dirección.