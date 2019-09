PSOE y Unidas Podemos confirman las previsiones más pesimistas y se preparan para culparse mutuamente del fracaso

Publicada el 05/09/2019 a las 22:00 Actualizada el 05/09/2019 a las 22:54

"Nos vamos preocupadas porque han venido a presentarnos un programa electoral y se han mostrado inamovibles con las posiciones en las que ya se mantenían"@IoneBelarra

️ @Adrilastra: Hemos constatado diferencias pero también hemos quedado en seguir hablando.



En una negociación no puede haber reproches, no puede haber tampoco ni vencedores ni vencidos.



Se trata de llegar a un acuerdo.#ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/fp7GuFef3n — PSOE (@PSOE) September 5, 2019

Dos equipos

Más de cuatro horas de reunión yPSOE y Unidas Podemos detuvieron este jueves las negociaciones de la investidura cuatro horas después de su inicio sin que haya trascendido ningún avance., en nombre de Unidas Podemos, en una breve declaración sin preguntas en plena calle ante los periodistas, se mostróy acusó al PSOE de estar interesado únicamente en defender su documento de propuestas de Gobierno. No obstante, añadió, el diálogo entre los dos partidos no se ha roto yNos hemos emplazado a seguir hablando en los próximos días y, si es posible, mantener alguna otra reunión”.“Han venido a presentarnos un programa electoral”, criticó, yen referencia a la negativa a aceptar el Gobierno de coalición que reclama UP. Es “una tercera vía que en realidad es la primera, la del partido único” concluyó Belarra., también en plena Carrera de San Jerónimo y sin dar apenas opciones a las preguntas, confirmó en nombre del PSOE que la reunión había servido paraentre las dos fuerzas políticas, si bien insistió en seguir considerando “factible” un acuerdo a partir de la propuesta de Pedro Sánchez, que el martes ofreció a UP puestos en la Administración pero se los negó en el Consejo de Ministros.“No puede haber reproches, ni vencedores ni vencidos. Se trata de llegar a un acuerdo”, subrayó. Por eso “nos hemos emplazado a, aunque no quiso dar más detalles. “Iremos informando puntualmente pero entenderán que, para preservar una negociación que este partido quiere llevar a buen puerto, es necesaria discreción y prudencia”.Fuentes de Podemos reprocharon al PSOE no querer “negociar un gobierno”, pero admitieron que a pesar de elloy manteniendo “múltiples opciones para llegar a acuerdos, como se ha hecho en Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Aragon o La Rioja”. Los negociadores de la formación morada salieron de la reunión convencidos de que el PSOE sólo ofrece dos alternativas: gobierno del PSOE “en solitario, a pesar de no tener mayoría absoluta, o elecciones”.“Por lo que vimos hace dos días en el acto de Pedro Sánchez y lo que hemos visto hoy”, explicaron las mismas fuentes, “Pedro Sánchez ha decidido llevarnos ya a elecciones ode coalición”.Las cosas. Los representantes de Unidas Podemos no permitieron a los medios de comunicaciónde las dos delegaciones sentadas en torno a una mesa, tal y como pretendía el PSOE y es habitual en este tipo de reuniones.Perode que no haya acuerdo y se repitan las elecciones. Así que, a pesar de la atmósfera de pesimismo que preside las negociaciones, las dos partes subrayaron su disposición a buscar a un acuerdo y evitaron hablar de líneas rojas insalvables. De hecho, se han emplazado a seguir hablando a pesar de que Unidas Podemos ya tiene constancia de que el PSOE no va a negociar un Gobierno de coalición,De un lado,encabezado por la vicepresidenta, Carmen Calvo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Adriana Lastra. Del otro,liderado por, secretario de Acción de Gobierno de la formación morada, acompañado por representantes de la confluencias integradas en la organización: Ione Belarra (Podemos), Enrique Santiago (Izquierda Unida), Juan López de Uralde (Equo), Yolanda Díaz (Galicia en Común) y Jaume Asens (En Comú Podem).Esta vez fue en el Congreso,no en un discreto hotel de las afueras de Madrid, como en julio. Encima de la mesa, esta vez sí, dos documentos con propuestas políticas concretas: el que Unidas Podemos remitió al PSOE el pasado 20 de agosto, con medidas programáticas y hasta cuatro alternativas de estructura de Gobierno de coalición, y el que los socialistas enviaron a la formación morada este martes.Los pocos socialistas que estos días siguen creyendo en las posibilidades de un acuerdo fundamentan su fe en la creencia de queporque, aseguran, su organización sufriría un fuerte castigo en las urnas. Del lado contrario, los dirigentes de la formación morada que aún consideran posible que el PSOE acabe aceptando formar un Gobierno de coalición se basan en la convicción de quey, para evitarla, no tendrá más remedio que ofrecer puestos en el Consejo de Ministros.Lo cierto es que en estos momentos nadie puede asegurar que Pedro Sánchez no decida dar un golpe de timón en el último minuto y aceptar compartir el Gobierno si Unidas Podemos se mantiene firme en su demanda de entrar en el Ejecutivo. Pero lo que ha transmite a su entorno desde el fracaso de la investidura de julio es queque, en su opinión, estaría condenado al fracaso.Unidas Podemos se ha preparado para una negociación larga que incluya no sólo el programa político sinoY el PSOE tratará de cerrar un acuerdo programático al margen del formato del Ejecutivo.