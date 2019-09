Publicada el 16/09/2019 a las 12:55 Actualizada el 16/09/2019 a las 13:07

El rey no puede mediar

El diputado de Compromís en el Congreso,, ha trasladado este lunes al rey la conveniencia de que el PSOE mantenga la oferta de coalición que hizo en julio a Unidas Podemos para un Gobierno de coalición con el fin de evitar unas nuevas elecciones.Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a su reunión con Felipe de Borbón en el marco de laque éste ha abierto con las formaciones políticas para sondearles sobre qué posibilidades hay para volver a designar a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia.sobre la posibilidad de que Sánchez acabe sumando los apoyos necesarios para ser investido presidente y, por ello, ha trasladado al jefe de Estado una propuesta "a la desesperada" por si hubiera algún viso de prosperar, y es que el PSOE y Unidas Podemos cedan en sus posiciones para evitar una nueva cita con las urnas., ha planteado el diputado valenciano, quien, no obstante, ha subrayado que el rey va a ser "muy escrupuloso" con el papel que le confiere la Constitución, "que no marca que tenga que mediar ni ofrecer soluciones".Baldoví ha reiterado a Felipe de Borbón que su partido"si no hay ningún gesto" del PSOE para con ellos. "Si no hay un gesto por parte del PSOE, entendemos que no hay motivo para cambiar el voto de julio. Compromís optó por la abstención en la fallida investidura del líder socialista", ha declarado.