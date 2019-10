Publicada el 01/10/2019 a las 09:19 Actualizada el 01/10/2019 a las 09:20

Australia confirma que Morrison habló con Trump

El presidente estadounidense,, Scott Morrison, para facilitar la investigación del fiscal general William P. Barr que según la Casa Blanca podría desacreditar la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobreen las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, según ha revelado este lunes el periódico The New York Times (NYT).El diario asegura citando dos fuentes diferentes conocedoras de laque la llamada se produjo en las últimas semanas y que, en la misma, Trump pidió explícitamente a Morrison ayuda. Barr habría pedido a Trump que hablara con Morrison, según una de las fuentes.Australia habría informado al FBI estadounidense de quea la campaña de Trump que podría publicar información dañina para su rival,La petición supone que Trump solicitaba en la práctica a Morrison indagar enpor las autoridades estadounidenses sobre la injerencia rusa en los comicios que llevaron a Trump a la Casa Blanca, destaca el NYT.La noticia de las presiones de Trump sobre el mandatario australiano coinciden con el lanzamiento de unpor una llamada similar en la que Trump felicitó en julio por su elección al nuevo presidente ucraniano,, y le amenazó con bloquear la ayuda militar estadounidense a Ucrania si no presionaba a la Fiscalía ucraniana para que investigara al hijo de uno de sus posibles rivales en las elecciones de 2020, Joe Biden.Barr lanzó una revisión de la investigación de Mueller con el objetivo declarado de averiguar si algún miembro de lasactuó de forma inapropiada al abrir una investigación sobre una posible conspiración entre la campaña de Trump y Rusia.El propio Trump ha afirmado abiertamente quey ajustar cuentas con los enemigos que tiene en lo que llama "Estado profundo".En este sentido,en un intento de recibir ayuda para investigar las actividades de la CIA y la Policía Federal (FBI) en 2016, según informaciones del diario local The Washington Post.El Departamento de Justicia, por su parte, ha señalado quepara que Barr se reuniera con funcionarios en el marco de la investigación sobre los orígenes de la pesquisa de Mueller sobre la injerencia de Moscú.La investigación depara establecer si Trump y su equipo de campaña estuvieron implicados en una conspiración criminal con Rusia pero no llega a una conclusión sobre si el mandatario había incurrido en un delito de obstrucción a la justicia. El documento de conclusiones fue tomado por Trump como su "total y completa exoneración".En los 22 meses que duró el trabajo de Mueller,en el origen de la investigación inicial del FBI, aunque el informe final no menciona a este país explícitamente.Además, medios y comentaristas de la derecha afines a Trump han lanzado unque señala al predecesor de Trump,, por utilizar a los servicios secretos australianos para espiar la campaña de Trump y favorecer a Hillary Clinton.Unha confirmado que el primer ministro y Trump mantuvieron una conversación telefónica."Australia siempre ha estadopara que salga a la luz asuntos bajo investigación", ha afirmado un alto cargo del Gobierno."El primer ministroen una conversación con el presidente", ha añadido sin matizar cuándo tuvo lugar la llamada en cuestión.