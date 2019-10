Publicada el 02/10/2019 a las 17:23 Actualizada el 02/10/2019 a las 17:54

"Indicios de la comisión del delito de cohecho"

Reacciones de PP y Cs

El portavoz del PSOE en la Diputación de Huelva,, ha asegurado este miércoles que "no habrá ningún movimientos político" respecto al secretario general del PSOE y presidente del ente provincial,, tras el auto del Juzgado de Instrucción número 1 en el que acuerda continuar elabierto por el supuestoa dos concejales deen el Ayuntamiento depara supuestamente frustrar laimpulsada por el PP en la citada localidad encuando gobernaba el PSOE, y por lo que Caraballo está siendo investigado, porque "no ha habido ningún movimiento judicial", según informa Europa Press.En declaraciones a los periodistas antes de comenzar el pleno de la Diputación, y preguntado por este asunto, Fernández se ha remitido al comunicado emitido este martes por el partido en el que insisten en que este autoy "no significa la apertura de ningún tipo de juicio o procedimiento de enjuiciamiento contra nadie". Asimismo, sostienen que, a medida que avanza la instrucción, "se confirmará nuestro convencimiento de que se actuóen todo momento".Fernández ha insistido en que "el paso que se ha dado esdentro de un procedimiento de investigación y no hay ninguna novedad al respecto". Por tanto, ha dejado claro que "y no hay movimiento político".Preguntado por si el PSOE va a aplicar su, tal y como han pedido desde Cs, Fernández ha remarcado en que "el código ético del PSOE lo aplica el PSOE y no los demás partidos. Pueden pedir lo que crean oportuno, pero el código ético de un partido lo aplica el propio partido".El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha ordenado continuar con el procedimiento judicial abierto por el supuesto soborno a dos concejales de Sí se Puede —— en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva) para supuestamente frustrar la moción de censura impulsada por el PP en la citada localidad en enero de 2017, cuando gobernaba el PSOE.Este auto ha sido emitido a raíz de la comparecencia de las partes a mediados de septiembre, en el que las defensas de los—el secretario general del PSOE onubense, Ignacio Caraballo; los dos ediles citados; un sindicalista de CCOO,una responsable de Adecco; y un directivo de recursos humanos de Aguas de Huelva— pidieron elSegún recoge un auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza ha remarcado que "a la vista de lo actuado hasta este momento, procede, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.1 de la Ley para el Tribunal del Jurado , acordar laacomodado a lo previsto en la misma, al estimar que existen" respecto de todos los investigados.El portavoz parlamentario del PP-A,, ha reclamado este miércoles "la" de Caraballo, tras la decisión del juzgado. dPreguntado sobre este asunto en rueda de prensa, Nieto ha insistido en que esta dimisión se solicita "aplicando los" y "por los mismos criterios que exige a los demás".En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PP en la Diputación de Huelva,, quien ha precisado que la Diputación "no puede estar bajo el foco de la justicia", al tiempo que ha lamentado que "el PSOE nos tiene acostumbrados a: cuando los cita el juez a eso se le llama unay cuando hay un auto de apertura de juicio oral se le llama una fase más de la instrucción del procedimiento".Por su parte, el portavoz parlamentario de Cs,, ha reclamado este miércoles que "caigay de la justicia" sobre aquellos que "se demuestre que manchan el nombre de la política y de Andalucía".Además, ha señalado que para que no haya "casos todos los días" de este estilo en Andalucía "en breve" habrá una, que servirá para detectar "el garbanzo negro" y que "cualquier persona que pueda intuir que hay signos de corrupción en el ámbito político pueda denunciar con total tranquilidad".