Sánchez dice que el Gobierno actualizará las entregas a cuenta a las comunidades antes del 10-N

Publicada el 02/10/2019 a las 21:18 Actualizada el 02/10/2019 a las 21:19

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles que el Ejecutivo "va a cumplir con las comunidades" y va a actualizar lasantes del 10 de noviembre. Así lo ha afirmado en el acto del PSOE, celebrado en el complejo La Petxina de Valencia ante unas 800 personas y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que ha estado acompañado, entre otros, por el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.En su intervención, ha cuestionado que haya quienes "se rasgan las vestiduras" pidiendo esa actualización de las entregas a cuenta y ha remarcado que "si no hubiera un gobierno en funciones no habría ningún problema". No obstante, ha señalado que "aún así y con todo, este gobierno en funciones va a cumplir" y procederá a la, día de la cita electoral. Ante los aplausos de los presentes, ha bromeado apuntando que "el consejero de Hacienda (Vicent Soler), se ha puesto algo contento" desde su asiento.También en el plano económico, Sánchez ha aprovechado su visita a Valencia para hablar de un "clamor" en la región como es lay se ha comprometido a trabajar los próximos cuatro años "ponerle ya por fin el remedio que merece esta tierra", de la que ha reconocido su infrafinanciación.En todo caso, ha indicado que le parece importante "tratar de empatizar y resolver el sudoku de la" consensuando los múltiples intereses y pensando también que cuando se habla de esa financiación se está hablando, en definitiva, del mantenimiento del Estado del Bienestar y de la "cohesión" territorial.Por ello, ha instado a pensar qué Estado del Bienestar se quiere en materias como educación, sanidad o servicios sociales, y hablar de en qué medida. El gobierno del PSOE, ha subrayado, siempre defenderá la justicia social "y que quienes tengan más, paguen más".Sánchez ha instado al inicio de su intervención, en clave valenciana, a Ximo Puig a buscar "un sitio más grande" para que nadie se quede fuera, dado que vendrán "en más ocasiones" próximamente. También ha aprovechado para mostrar su solidaridad con los afectados por ely ha indicado que hay que trabajar para prevenir las consecuencias de estos fenómenos, con un papel más activo de las confederaciones hidrográficas. Además, ha indicado al presidente valenciano que habrá dos gobiernos, el regional y también el estatal, "comprometidos hasta las trancas" con la transición ecológica.Puig le ha asegurado que la Comunitat está "claramente determinada" y cuenta con la convicción de que en noviembre. "Compañero Pedro, cuenta con la Comunitat Valenciana, va a estar ahí, al lado de un gobierno de progreso", ha aseverado.