Sánchez, sobre la propuesta de Rivera para pactar: "El pánico hace milagros"

El presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE Pedro Sánchez , ha asegurado este domingo que"y menos el de", informa Europa Press., ha dicho Sánchez ante el ofrecimiento del presidente de Ciudadanos Albert Rivera , de pactar con el PSOE para llegar a un gran acuerdo que desbloquee la formación de un Gobierno. "Nos ha levantado el castigo", ha ironizado. El presidente del Ejecutivo en funciones ha insistido en que no busca el apoyo de la derecha, sino que lo que pide el PSOE es que,Pedro Sánchez también ha criticado que el secretario general de Podemos , para asegurar que la formación morada es "la garantía" de que esta entente no se materialice. "Es el trampantojo que le sirve hasta que hay proceso electoral. El día de las elecciones, ese trampantojo lo esconde y. Oye, cuatro veces en cuatro años, tiene merito lo del señor Iglesias", ha apuntado.Mientras ha dicho que. "Y cuando gobierna, lo que hace es recortar derechos y libertades, embolsarse unas cuantas comisiones y dinero en 'B' como consecuencia de la financiación irregular allí donde gobierne", ha asegurado. Por ello, espera que el 10N haya un Gobierno progresista, "no haya más bloqueo, haya una voz más rotunda, clara y firme de todos los españoles que quieren que España avance en justicia social, en limpieza y en convivencia", mediante el apoyo a su partido., ha asegurado.Pedro Sánchez se ha referido al lema de su campaña, para apuntar que existen reproches a los socialistas por usar el término España. A su juicio, otros partidos "nunca han utilizado la 'E' como la utiliza el Partido Obrero Español", y ha recordado que el pasado 28 de abril se presentó con el eslogan:y, desde luego, ha subrayado que, pasadas".Durante su intervención en el acto de proclamación de la líder del PSE-EE, Idoia Mendia , como, celebrado en el Frontón de Barakaldo, ha emplazado al voto "mayoritario" a su partido en las urnas "para que no se repita el bloqueo". "Pido quede que estemos en estos momentos en esta situación, que no miremos a izquierda ni a derecha, ni por supuesto hacia atrás", ha destacado. En este sentido, ha asegurado que, a partir del próximo 10N, espera que "con una", pueda empezar a "hacer muchas cosas que necesitan Euskadi y España en el ámbito de la cohesión social y territorial".En cuanto a la situación en Cataluña, ha expresado su apuesta por. Por ello, ha asegurado a los catalanes que se va a superar "la crisis de convivencia en Cataluña". "Lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho los socialistas, primero con la ley y luego con el diálogo", ha añadido.Además, se ha referido a lafutura sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés y "las consecuencias políticas y sociales" en Cataluña, y la reacción "irresponsable" que puedan tener los independentistas catalanes. "Espero que no", ha dicho El líder socialistade que "España es una dictadura, que oprime, reprime y que hay supuestos presos políticos, cuando se sabe que son políticos presos" por haber cometido "supuestamente algunas irregularidades y vulneraciones de la Ley, que ahora están siendo dirimidas en el TS". "Yo les quiero decir que,y que, gracias, sobre todo, al compromiso del PSOE, vamos a cerrar muy pronto el mausoleo dedicado al dictador Franco", en alusión a la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos."Luego aparece la derecha con este discurso ultraderechista, ya habéis visto a la presidenta de Madrid − Isabel Díaz Ayuso, que preguntó si también 'arderán las parroquias como en el año 36 '−, tan joven y tan ultra, con esas cosas que dice. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica ni nos vamos a deslizar por esa pendiente", ha manifestado. No obstante, ha advertido de que ", sino que engrandecen a la ya de por sí gran democracia española".En su opinión, las razones por las que los ciudadanos votaron al PSOE el 28A "siguen presentes y". En esta línea, ha subrayado que él podría ser ahora presidente del Ejecutivo. "¿Pero de qué Gobierno?, ¿de un Gobierno que tiene, ante el desafío catalán a una mitad defendiendo la Constitución y el Estatuto, en consecuencia la convivencia en Cataluña, y a la otra mitad diciendo que hay que votar el derecho a la autodeterminación y que hay presos políticos en Cataluña?, ¿pero qué Gobierno es ese?", ha preguntado.Para ello, ha apuntado que tendría que haber aceptado "la imposición del señor Iglesias diciendo que, o bien la Hacienda pública o la Seguridad Social de nuestros mayores o bien la política energética" tenía que estar en manos de. "Nosotros hemos antepuesto los intereses generales al particular del partido y también al personal", ha aseverado., según ha apuntado,. En esta línea, ha dicho que se repiten comicios porque "hay muchos bloqueos, desde la izquierda y desde la derecha".Pedro Sánchez, ha garantizado que, siy, por tanto, habrá un, sin recortes en el Estado de Bienestar o subidas de impuestos a la clase media y trabajadora. En su intervención, ha aludido a, que, a su juicio, se está dando, "no tanto por los actores económicos, por las empresas que quieren contratar, por los ciudadanos que están viendo cómo se está subiendo la renta bruta disponible de los trabajadores".En este sentido, ha señalado que existe un cierto, una "cierta desconfianza económico como consecuencia de algunos comportamientos, algo extraños, por parte de algún líder político, de alguna superpotencia". También ha citado las "guerras comerciales" entre EEUU y China. Sánchez ha indicado que el Gobierno quiere, pero ha asegurado que, "si hay que hacer algo, es defender al sector agroalimentario español ante cualquier tipo de atropello arancelario que plantee, en este caso EEUU ".El presidente del Gobierno ha manifestado que "todas estas inestabilidades y declaraciones altisonantes políticas" están "enfriando y enrareciendo la economía", y haciendo "que las inversiones se paren, que la gente retraiga su consumo y decida ahorrar". En este escenario, ha indicado que. "Tenemos los ojos bien abiertos, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía europea y, en consecuencia, en la española y, para esto, tenemos los proyectos, las ideas y los equipos", ha señalado.En este sentido, ha destacado "el reconocido p Nadia Calviño , y también ha citado a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa . Pedro Sánchez ha añadido que, además de "equipos", también tienen "rigurosidad y el compromiso social". Por ello, ha garantizado quey, si hay "enfriamiento económico, si hay crisis en el futuro −que ya veremos si ocurre−". En este sentido, ha afirmado que no recortará el Estado del Bienestar ni se subirán los impuestos a la clase media y trabajadora "como hizo el PP" que, mientras lo hacía, "robaba con las comisiones irregulares y financiaban irregularmente a su partido"."En el ámbito económico nosotros tenemos equipo, ahí está Nadia Calviño y el resto de la oposición, están a por uvas.. Tenía al señor Lacalle, que antes del 28 de abril hablaba de que había que privatizar las pensiones, y le dijeron: 'mejor vete, que no nos haces ganar votos con esto, ya lo haremos si llegamos a gobernar, pero no lo avisemos antes'. Ypor su giro ultraderechista", ha denunciado.En su discurso, también se ha referido al Brexit y ha hecho alusión a que. Sánchez ha indicado que España "ha hecho sus deberes" y está preparada porque se han planteado "todos los escenarios de contingencia ante esa eventualidad".Por otra parte, en su intervención, ha señalado que su Gobierno, y ha destacado la apuesta por el Estado de Bienestar "fuerte", la defensa del sistema nacional de dependencia, de la sanidad pública y "de algo muy importante para los jubilados de Euskadi, que se llaman pensiones"., ha añadido.Asimismo, ha aludido aly a laque pretenden impulsar con la igualdad "real y efectiva" entre hombres y mujeres. También ha recordado lay la intención del Gobierno central de "derogar la reforma laboral" y de hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores.Sánchez ha asegurado que, dependa o no su futuro Gobierno de los votos del PNV, porque, frente a la derecha y la ultraderecha, que buscan "la recentralización", ponen en cuestión el Cupo o la "naturaleza foral" de Navarra. Ha abogado pory ha rechazado "la polarización de líderes políticos que buscan confrontar, no buscan el encuentro", cuando es necesaria "la unión" para hacer frente la "los desafíos".En este sentido, ha asegurado que su compromiso es, "dependa o no para la gobernabilidad de España del PNV,". "Esa es una bandera nuestra, la España autonómica, el Estado autonómico que está puesto en cuestión por la derecha y la ultraderecha, que quieren recentralizar muchas de las competencias, que ponen en cuestión el Cupo vasco o la naturaleza foral de una Comunidad cercana a Euskadi, como es la de Navarra"."Nosotros no miramos a la izquierda, ni al centro ni a la derecha, nosotros somos social democracia y en España significa autogobierno, Estatuto de Autonomía de Gernika, foralidad en Navarra y,. Es ahí donde siempre nos van a encontrar a los socialistas vascos y al conjunto de los socialistas españoles: en el equilibrio, en el encuentro", ha aseverado.