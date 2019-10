Sánchez 'congela' sus propuestas para desatascar la crisis catalana y se limita a prometer diálogo dentro de la ley

Publicada el 07/10/2019 a las 12:27 Actualizada el 07/10/2019 a las 12:54

35 compromisos sociales. Así se llama el folleto-resumen depara el 190 de noviembre, un compendio muy sintético —apenas unos enunciados— de la oferta con la que los socialistas se proponen conquistar el apoyo de los ciudadanos. Tanto que, a la espera de conocer el texto completo del programa, para lo que todavía no hay fecha, llama más la atención lo que no figura en el documento, como por ejemplocon el que el PSOE —de la mano del PSC— ha intentado hasta ahora seducir a los catalanes.El folleto presentado este lunes no dice nada al respecto y se limita a abrazary “con Europa” y proclamar su apuesta por “por un Estado de las Autonomías fuerte y cohesionado”.La única propuesta en esta materia es muy escueta:con todas las comunidades autónomas y abordaremos el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, siempre dentro de la Constitución”. Punto.Ni una palabra sobrede los territorios, a su lengua y a sus símbolos, que sí formaba parte del programa de abril. Todo muy en línea con el endurecimiento del tono hacia los independentistas con el que Pedro Sánchez ha cimentado los primeros días de la precampaña desde el mismo momento en que se disolvieron las Cortes. Ya a misma hora en que Sánchez presentaba el folleto electoral de su partido se debatía una moción de censura en el Parlament y a sólo unos pocos días de que el Tribunal Supremo haga pública la sentencia del juicio del procés.