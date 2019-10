El juez interrumpe la declaración de Cifuentes tras 50 minutos porque los periodistas la podían escuchar en la sala de prensa por un error técnico

Publicada el 09/10/2019 a las 17:11 Actualizada el 09/10/2019 a las 18:31

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional,, ha interrumpido la declaración como investigada en el caso Púnica de la expresidenta de la Comunidad de Madridtras casi 50 minutos de preguntas de la Fiscalía Anticorrupción porque el contenido de la comparecencia, a puerta cerrada, se estaba emitiendo por error en los altavoces de la sala de prensa de la Audiencia Nacional.En las causas en instrucción, aunque no estén bajo secreto de sumario, las declaraciones de investigados o testigos siemprey sólo se permite que asistan los abogados de los distintos implicados y las acusaciones. Suelen desarrollarse en salas de vistas habilitadas para ello en la Audiencia Nacional y la prensa y el público en general no tienen acceso.En el caso de Cifuentes la declaración se había convocado en la Sala de Plenos del edificio principal, un espacio lo suficientemente amplio como para albergar al gran número de abogados concernidos por este interrogatorio en relación ade Madrid que se investiga en una pieza separada de la macrocausa Púnica.Los problemas han comenzado ya desde el momento en que la expresidenta regional ha entrado en la sala, pues los micrófonos estaban abiertos y el sonido ha comenzado a llegar a la sala habilitada para los periodistas que se desempeñan en la información de tribunales. Tras unos minutos de desconcierto, la propia prensa ha avisado a la coordinación de medios de la Audiencia Nacional, que ha alertado a su vez al juez. "Interrumpo unos minutos porque esto se está oyendo en otro sitio.", ha dicho el magistrado a los presentes.Una responsable de realización de la Audiencia Nacional, acompañada de un agente de Policía Nacional ha intentado acceder a la sala de control técnico para evitar la retransmisión, pero la puerta estaba cerrada y el sonido de la sala seguía llegando por los altavoces.De hecho, se ha reanudado sin que se hubiera solucionado el problema y Cifuentes ha estadorespondiendo a las preguntas de Anticorrupción sin saber que estaba siendo escuchada en directo por periodistas de más de una docena de medios de comunicación.Cuando estaba cerca de cumplirse una hora de declaración, el juez ha recibido de nuevo aviso de que el contenido se estaba emitiendo y ha interrumpido a Cifuentes. "Esto se está oyendo en la sala de prensa por lo tanto no es que haya filtraciones, es que se está oyendo.. ¿Interesan suspensión?", ha planteado.La fiscal, Carmen García Cerdá, se ha opuesto a la suspensión y ha planteado buscar otras alternativas o llamar con urgencia a un técnico, mientras uno de los abogados ha sugerido ordenar que se desalojase la sala de prensa, tal y como se escuchaba por los altavoces. "", ha concluído el juez.Finalmente, García Castellón ha ordenado cambiar de sala para no tener que suspender la citación y si bien en un principio ha planteado que habría que reiniciar el interrogatorio, finalmente ha optado por retomar las preguntas donde Anticorrupción las había dejado, en el papel de Cifuentes en Fundescam.