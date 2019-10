Casi la mitad de denuncias contra la libertad sexual registradas en España en 2018 tuvieron como víctimas a menores

Publicada el 10/10/2019 a las 11:53 Actualizada el 10/10/2019 a las 12:12

Ley de protección a la infancia

Un 49,2% de las denuncias contra la libertad sexual registradas en España en 2018, según datos del Ministerio del Interior. Además, el año pasado crecieron un 15,2% las denuncias de este tipo en el que las víctimas son menores, hasta denunciarse 5.281 casos frente a los 4.475 de 2017.Según los datos recogidos en el Anuario del Ministerio del Interior correspondiente a 2018, publicado este martes 9 de octubre, dentro de esta violencia sexual se contabilizaron, frente a las 254 contabilizadas el año anterior, es decir, que este tipo de delito aumentó hasta un 23,4%. También han crecido, en este caso en un 18,8%, otros delitos contra la libertad e intimidad sexual.La tendencia al aumento varía, sin embargo, cuando se analizan las, que caen de las 433 recogidas en 2017 a las 293 que se contabilizan en este último informe del Ministerio del Interior; pero vuelven a registrar un aumento cuando se habla del: 101 denuncias el año pasado, frente a las 77 del año anterior.Por otra parte, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha observado también unque han pasado de 4.875 en 2017 a 5.105 en 2018, lo que supone un aumento del 4,5%.Ante este análisis,ha expresado su "profunda preocupación" ante el aumento de los delitos sexuales y malos tratos hacia la infancia. "Seguimos fallando a los niños y las niñas,, seguimos llegando tarde", ha lamentado el director general de Save the Children, Andrés Conde.Según precisa, existe unsobre la necesidad de aprobar de una vez por todas la. Por ello, consideran que debe ser la primera ley que se apruebe en la próxima legislatura.Save the Children subraya además que el informe del Ministerio del Interiorcometidas en 2018 ya que quedan fueran las denuncias registradas por las policías autonómicas, así como aquellos actos que, por diversos motivos, no se llegan a denunciar.