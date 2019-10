Los magistrados podrían firmar y notificar este lunes la sentencia del 'procés' que según las filtraciones será por sedición

Penas de inhabilitación absoluta

Las penas podrían superar lo pedido por la abogacía

Optan así por un delito contra el orden público en concurso medial con otro de malversación por los que se condenará a penas de cárcel e inhabilitación a los nueve líderes independentistas en prisión. Los tresserán previsiblemente exonerados de este último delito y soloEl juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de junio, cuatro meses y 52 sesiones después de su arranque el 12 de febrero de este mismo año. Desde entonces el tribunal ha estado deliberando por bloques jurídicos y este último fin de semana los magistrados realizan una última lectura del texto. No obstante,anunciar la presentación de un voto particular, han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.La sedición se regula en el artículo 544 del Código Penal y se aplica a quienes seo el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público. Al optar por este delito, cuya aplicación es la que finalmente habría logrado la unanimidad de los siete magistrados que integran el tribunal, desde los Servicios Jurídicos del Estado se reclamaron, que llegaban a los 25 años de cárcel en el caso del exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras La Abogacía del Estado solicitóen prisión, −Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa−;, yJordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural), a lo que añadió petición de penas depor el mismo tiempo en cada uno de los casos.Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila se solicitaban penas depor malversación y desobedienca, un tipo penal que únicamente conlleva inhabilitación y multa.La sedición, recogida en el capítulo de delitos contra el orden público, se castiga con penas de prisión de 8 a 10 años a quienes hayan "inducido, sostenido o dirigido" la sedición y con la de 10 a 15 años de prisión a las personas "constituidas en autoridad".De aplicarse esta sedición según ha trascendido en concurso medial con el de malversación −tal y como lo pidió la Abogacía del Estado−por esta parte para cada uno de los encausados. Existen dos aspectos fundamentales del debate jurídico que son los que han determinado, si se respeta el acuerdo ya alcanzado, que la condena se imponga por sedición y no por rebelión.Se trata, según diversas fuentes jurídicas consultadas, del bien jurídico que se considera vulnerado y de si la violencia, de acreditarse, se considera "instrumental", es decir suficiente, idónea y proporcionada para la consecución de los fines previstos por los líderes independentistas. Este último punto no se consideraría acreditado, razón por la que la opción de la rebelión defendida por la Fiscalía habría fracasado.Los hechos que han sido analizados en detalle para llegar a una decisión al respecto han sido lasque se produjeron el 20 de septiembre de 2017 tras la detención de varios dirigentes catalanes acusados de organizar el 1-O, en especial la de cerca de 40.000 personas frente a la Consejería de Economía que impidió la salida de la comitiva judicial que registraba el edificio hasta altas horas de la madrugada. En estos hechos tuvieron especial implicación, según las acusaciones, los líderes entonces de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.Como segundo bloque de hechos fundamentales, loscuando cientos de ciudadanos impidieron la actuación de las fuerzas de seguridad para evitar el referéndum ilegal; a lo que se sumará un análisis jurídico en profundidad de la, tanto la del Referéndum como la de Transitoriedad y Fundacional de la República Catalana. Este último bloque afectará directamente a Carme Forcadell.