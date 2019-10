El Supremo traduce al neerlandés la euroorden contra Puigdemont tras solicitarlo la Fiscalía belga

Publicada el 15/10/2019 a las 18:49 Actualizada el 15/10/2019 a las 20:17

Procedimiento

Protección de los derechos fundamentales

El Tribunal Supremo estála euroorden que el instructor de la causa del, Pablo Llarena, envió ayer contra el expresident de la Generalitat huido,, para que sea entregado por los delitos de sedición y malversación, después de que la Fiscalía belga se lo solicitara, han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal.La traducción, que tenía que ser realizada a uno de losde Bélgica —francés, flamenco o alemán— o al inglés, ha sidopor el Ministerio Público belga antes de que decida una respuesta para la justicia española, que prevén pueda producirseSegún las mismas fuentes, que se muestran algo molestas por las exigencias de la Fiscalía belga, la traducción no suponey se remitirá en los próximos días."Vista la complejidad del caso y de las dos órdenes de detención ya emitidas con anterioridad contra Carles Puigdeont, el expediente exige un", justificó la Fiscalía de Bruselas en un comunicado en el que también confirma que es esta instancia la que ha asumido el caso.Llarena decidió reactivar la euroorden por tercera vez contra Puigdemont el lunes, mismo día en el que el Tribunal Supremo dictabacontra los líderes independentistas encausados por el procés en Cataluña, aunque la Fiscalía federal no ha remitido formalmente la documentación a la Fiscalía de Bruselas hasta este martes.En el momento en el que la Fiscalía recibe la petición de entrega de parte de las autoridades españolas, el paso natural es que la propia Fiscalía notifique la denuncia a las fuerzas policiales para que éstas procedan a buscar y detener a esta persona, para que sea conducida después a prestar declaración ante el juez de instrucción en las 48 horas siguientes.Es este magistrado quien examinará en primer lugar la euroorden, aunque no sobre el fondo de la misma, sino que deberá verificaren cuanto a su forma.Si Puigdemontante el juez de instrucción, como ya ocurrió con la anterior, el proceso(tribunal de primera instancia de Bruselas), en donde el juez tendrá un plazo depara determinar si la euroorden es ejecutable o no.En caso de que su decisión fuera, las partes podrían acudir aún a, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente.En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otrosy concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no.La directiva de aplicación de la euroorden prevé unpara que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro.Este plazo podría ser prorrogado. Las autoridades de ambas partes tendrían después 10 días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puedede una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputano no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.