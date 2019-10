Publicada el 29/10/2019 a las 10:46 Actualizada el 29/10/2019 a las 12:00

A pocas horas de que arranque oficialmente la campaña, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) hace público su barómetro preelectoral de cara a los comicios del 10N. El sondeo da vencedor al PSOE,, seguido por el PP, que sube hasta el 18,1% y entre 74 y 81 asientos en el Congreso de los Diputados. Unidas Podemos se situaría en tercera posición, con el 14,6% de los sufragios y entre 37 y 45 asientos, mientras que Ciudadanos se colocaría en el cuarto lugar con una estimación del 10,6% y entre 27 y 35. Vox, por su parte, no consigue dar el sorpasso a la formación de Albert Rivera, como anuncian algunos sondeos privados, y se quedaría en el 7,9% y entre 14 y 21 asientos. Más País, por último, se quedaría en el 2,9% y entre 3 y 4 asientos.El trabajo de campo se realizó entre el 21 de septiembre y el 13 de octubre, por lo que se recoge el efecto electoral tanto del fracaso final de la negociación de investidura entre PSOE y Unidas Podemos como la convocatoria oficial de la repetición de elecciones. Entre otros hechos relevantes, este sondeo también contempla el anuncio del Gobierno de la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, la irrupción de Más País o el enésimo giro de Ciudadanos abriendo la puerta a no bloquear una futurible investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo,El sondeo, elaborado a partir de casi 18.000 entrevistas en más de un millar de municipios de las 50 provincias de España, incluye cocina. Por tanto, puede compararse con el de finales de septiembre, que sorprendentemente también incluyó estimación de voto. En el último mes,, pasando del 34,2% del último barómetro al 32,2% actual. El PP, por su parte, ha experimentado una mejora de un punto –pasa del 17,1% al 18,1%–, mientras que la extrema derecha sube del 7,5% al 7,9%. Unidas Podemos y Ciudadanos, sin embargo, retroceden. Los de Pablo Iglesias pierden en comparación con septiembre casi un punto, mientras que el partido naranja retrocede algo más de dos puntos.El bloque de izquierdas –PSOE, Unidas Podemos y Más País– sumaría un 49,7% de papeletas,y en la horquilla más alta 199 diputados. La derecha –PP, Ciudadanos, Vox y Navarra Suma–, por su parte, se situaría en el 37% de los sufragios y entre 117 escaños y 139 escaños. Si los socialistas se inclinasen para gobernar con los de Iglesias y los de Íñigo Errejón, en el peor de los escenarios valdría con el respaldo del PNV –entre 6 y 7 asientos y el 1,5% de las papeletas– para alcanzar la mayoría absoluta. Sin embargo, si Pedro Sánchez prefiriese a Ciudadanos, socialistas y naranjas sólo sumarían en la horquilla más alta de la proyección.De cumplirse estos pronósticos, la investidura de Pedro Sánchez no pasaría necesariamente por el respaldo de los partidos independentistas catalanes en la Cámara Baja, que–actualmente tienen 22 asientos en el hemiciclo–. ERC sería el partido que tendría un mayor respaldo en las urnas, con el 4,4% de los votos y entre 16 y 18 parlamentarios, frente a los 15 escaños con el 3,89%. Por debajo del partido de izquierdas independentista se encuentra JxCat, al que el barómetro otorga una estimación del 1,8% y 4-6 diputados en el Congreso. La CUP, por su parte, conseguiría en sus primeras elecciones generales el 0,6% de los sufragios y entre 1 y 2 asientos en el hemiciclo.