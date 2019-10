Una campaña de anuncios en Facebook y carteles en la calle promueve la abstención entre votantes de PSOE y Podemos

Publicada el 30/10/2019 a las 18:00 Actualizada el 30/10/2019 a las 20:00

359 cuentas falsas propiedad del PP

Más País pone en conocimiento de la JEC lo que califican de campaña de fakenews

Una campaña llama desde hace unos días a la abstención en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre , concretamente estaría. Según publican este miércoles eldiario.es El País , la campaña tendría dos vías para llegar a su objetivo: por un lado,y, por otro, conEn concreto, las publicidades en esta red social se estarían difundiendo, ya desde las elecciones municipales del 26 de mayo, a través de. Sus anuncios, un total de 59 que sumarían ya cerca de nueve millones de visualizaciones, según explica El País, critican al PSOE, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos y en sus títulos se incluyen referencias a algunos de estas formaciones y a promover la abstención: Recuperar el PSOE, Con Rivera No, La Naranja, Contrapoder o Yo no voto.El administrador de estas ocho de estas páginas, que ya están suspendidas desde hace unos días, sería. Según publica El País, Facebook abrió una investigación interna sobre este asunto tras recibir varias preguntas del periódico.Por su parte, eldiario.es publica que la campaña titulada, que anima a la abstención con los mismos elementos gráficos que la página Yo no voto, estaría administrada por, uno de los asesores que trabajó en la campaña de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucia y que Pablo Casado fichó el pasado mes de septiembre. Sin embargo, Lanuza asegura a este medio que lo estaría haciendo con su dinero y a título personal.Sin embargo, según explica eldiario.es, el rastro de losy las imágenes de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias también llevan hasta este consultor vinculado al PP. Aunque, él niega su participación al igual que el PP.El candidato a la Presidencia de Más País,, ha anunciado a través de su cuenta de Twitter que su partidoy señala directamente al PP: "El PP no puede evitar hacer trampas en cada elección a la que se presenta. Ha sido absurdo darles una segunda oportunidad, pero ni con esas van a ganar. No repitamos los errores: desbloquear y avanzar". Asimismo, en otro tuit asegura que "el PP sabe que somos el antídoto de la desmovilización. El PP solo sabe funcionar como una mafia. La mafia sabe que nos tiene enfrente. Nosotros sabemos que tenemos a la mafia enfrente.Más País entiende que con esta iniciativa se vulneran: el primero hace referencia a que ninguna persona puede realizar campaña "a partir de la fecha de la convocatoria de las elecciones" y el segundo se refiere a que "no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado". El PSOE también presentarán denuncia, según confirman fuentes del partido a eldiario.es Esta polémica no es la primera que relaciona al PP con malas prácticas en redes sociales. A finales de septiembre, Twitter y Facebook anunciaron el cierre de 359 cuentas falsas propiedad del Partido Popular , aunque la dirección nacional del partido negó estar detrás de estas cuentas.En concreto,s "operadas" por el Partido Popular y acusaba a la formación liderada por Pablo Casado de potenciar "de manera artificial" a través de estos perfiles falsos la "opinión pública en España". Su objetivo consistía en llevar a cabo spam o retuits para "aumentar la interacción".Por su parte,involucradas en "un comportamiento no auténtico coordinado como parte de una red nacional enfocada en España". Asimismo, la compañía californiana también señalaba a la formación de Casado: "Nuestra investigación encontró vínculos con personas asociadas con el Partido Popular".Más País ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central (JEC) queen la campaña de fakenews.El candidato a la Presidencia de Gobierno por Más País, Íñigo Errejón, ha calificado este miércoles el hecho dedado que se produce a pocas horas del inicio de la campaña. "Se ha puesto en marcha unacon carteles en la calle y publicidad pagada en Facebook y en decenas de páginas falsas", ha explicado, para luego añadir que se ha usado su nombre "para el engaño y la confusión.Para Más País, se ha producido un caso dey un intento dedel candidato, por lo que han denunciado el hecho ante la JEC y exigen que se identifique a los responsables y su vinculación con el PP.