Más País logra una tímida entrada en el Congreso con solo tres escaños

Publicada el 10/11/2019 a las 21:50 Actualizada el 10/11/2019 a las 22:51

No logra representación en 16 provincias

consigue entrar en el Congreso de los Diputados, aunque lo hace con menos representación de la esperada. El partido liderado por el exdiputado de Podemosha conseguido este domingo 10 de noviembre 565.021 votos, lo que le vale para sentar aen la Cámara Baja, según los datos que arroja el resultado electoral con el 97,8% de los votos escrutados. Se confirma de este modo lo que le pronosticaban las últimas encuestas, que vaticiniban una discreta entrada de la formación en el tablero político. De las 18 provincias en las que se presentaba el partido, tan sólo ha logrado—donde ha concurrido en coalición con Equo——donde la formación se ha presentado junto a Compromís con la marca Més Compromís—. Se quedan fuera, por tanto, los candidatos de Asturias, Alicante, Baleares, Barcelona, Cádiz, Castellón, A Coruña, Granada, Madrid, Málaga, Murcia, Las Palmas, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Bizkaia y Zaragoza. Con estas cifras, Más País no podrá formar un grupo parlamentario propio.El partido, que nació el pasado 25 de septiembre, nació con un objetivo muy concreto:. "La única opción que asegura el desbloqueo es Más País", ha llegado a decir el líder del partido en los últimos días. Una idea que volvió a repetir este mismo domingo: "Vamos a ser muy responsables con el resultado para que dentro de tres meses no estemos otra vez votando". De este modo, el exlíder de Podemos se mostraba como la opción progresista que serviría de engranaje para que las izquierdas llegaran a un pacto de Gobierno. Sin embargo, la escasa fuerza que ha conseguido en las urnas dificulta esa función, más teniendo en cuenta que tanto el PSOE como Unidas Podemos han perdido algunos de los escaños con los que llegaron a estas elecciones. Los socialistas, que contaban con 123 escaños, se quedan en 120; la formación morada, que llegaba con 42, se reduce a 35 diputados.Lo que sí está claro es que Errejón, que el pasado 26 de mayo consiguió un asiento en la Asamblea de Madrid con la marca Más Madrid,, donde se estrenó en la XI Legislatura (la breve iniciada en 2015) y continuó en la XII (que arrancó en 2016). Entonces lo hizo como miembro de Podemos, partido del que es fundador y que en estos comicios se ha convertido en su principal adversario. Y eso a pesar de que comparte con él buena parte de su programa.Las primeras encuestas vaticinaban que el partido de Errejón. El 26 de septiembre, el diario Abc publicaba una encuesta que otorgaba a la nueva marca nueve escaños y grupo propio en el Congreso de los Diputados. Aquella primera panorámica no parecía descabellada. La encuesta de La Voz de Galicia publicada el primero de octubre concedía a Más País hasta 19 diputados y cerca del 6% de los votos, mientras que otra encuesta de El Periódico hablaba de ocho a diez escaños y el 5,5% de los apoyos. Pero lo que había arrancado con fuerza, perdió fuelle con el transcurso del tiempo y ahora ha quedado confirmado.El partido de Errejón tan sólo ha logrado: en Madrid —con Equo— y en València —con Compromís—. En la primera provincia, la formación ha logrado 193.692 votos, el 5,6% del total; en la segunda, por su parte, Més Compromís ha obtenido 118.886 papeletas, el 8,7%. En ninguno de estos lugares logra ser un adversario real para Podemos, que supera en votos y en escaños a la nueva formación. En Madrid con cinco diputados y 447.261 votos y en València con dos asientos y 186.969 papeletas.En las otras 16 provincias donde se han presentado, los de Errejón no han conseguido ni un sólo escaño: en Asturias, la coalición Más País-Equo ha obtenido 12.254 votos; en Alicante, 35.191; en Baleares, 10.436; en Barcelona, 40.387; en Cádiz, 10.870; en Castellón, 17.970; en A Coruña, 11.995; en Granada, 8.426; en Málaga, 13.523; en Murcia, 13.047; en Las Palmas, 7.108; en Pontevedra, 9.582; en Santa Cruz de Tenerife, 5.290; en Sevilla, 21.478; en Bizkaia,8.463; y en Zaragoza, donde se presentó junto a Chunta Aragonesista, 22.800.