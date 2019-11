El fútbol femenino gana el partido a los clubes y se suspende la huelga indefinida

Publicada el 18/11/2019 a las 19:26 Actualizada el 18/11/2019 a las 20:54

Las jugadoras de la Primera División Femenina de Fútbol, denominada Primera Iberdrola , haneste lunes la huelga indefinida que había comenzado este pasado fin de semana y que pretendía continuar los días 23 y 24 de noviembre.Los agentes negociadores, entre los que se encuentran los sindicatos AFE, Futbolistas ON y UGT, hancon la Asociación de Clubs de Fútbol Femenino (ACFF): ambas partes trabajarán por llegar a un acuerdo final sobre el convenio colectivo para las futbolistas antestiempo durante el cual los sindicatos se comprometen a no convocar más huelgas.Según AFE , el entendimiento se ha conseguido gracias a que ambas partes han accedido a utilizar comola propuesta que realizó hace unos días la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo. Esta propuesta, que los sindicatos habían aceptado, incluía dos condiciones que para las futbolistas son: el reconocimiento del 75% de la jornada laboral –hasta ahora tenían la mayoría media jornada– y unbrutos anuales. Sin embargo, la patronal no lo había aceptado hasta hoy."Hasta este momento las jugadoras no tenían convenio y sus condiciones se regulaban por", afirman desde AFE. De esta forma, las deportistas no tenían establecido un marco de trabajo que regulara sus vacaciones o sus bajas, siendo distinto en cada club. "No se trata solo del dinero, sino también de lasy eso las jugadoras lo tienen claro", declara el sindicato, para el que la huelga ha sido "para concienciar a todo el mundo".Según un comunicado de la ACFF, "las partes han convenido seguir negociando, todo ello supeditado a que se consigan los". En este sentido, la AFE también ha señalado que "aún quedaría por conseguir el dinero".