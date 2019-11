Villarejo ofreció al jefe de seguridad de Iberdrola por 10 millones información comprometedora sobre Florentino Pérez: "Me sale más barato matarle", respondió Asenjo

Publicada el 20/11/2019 a las 09:06 Actualizada el 20/11/2019 a las 09:58

"Me sale[a Florentino Pérez]". Fue la respuesta del jefe de seguridad de Iberdrola,, al excomisariodespués de que este le ofreciera supuestamente una información confidencial que podría facilitar el gestor financiero Arturo Fasana sobre el presidente de ACS a cambio de diez millones de euros. Fasana fue investigado en el caso Gürtel como gestor de las cuentas suizas de la trama corrupta. Y según Villarejo, Fasana también era el administrador de sociedades relacionadas con Florentino Pérez. Moncloa.com publican este miércoles nuevos audios que revelan el supuesto plan de Iberdrola para neutralizar en 2009 la operación de Florentino Pérez, presidente de ACS, de entrar en su consejo de administración. Para ello, se contrató al comisario José Manuel Villarejo, que ofreció al jefe de seguridad de la energéticapara el presidente del Real Madrid.El comisario y Asenjo trataron este asunto en una reunión el 26 de mayo de 2009. Villarejo trató de convencerle de que la opción Fasana era el camino más rápido para generarle un problema de reputación a Florentino Pérez y obligarle a cancelar su asalto a Iberdrola. Pero la cifra de 10 millones que costaría la información le parecía excesiva a Asenjo. “Si es que me sale más barato matarle. Me sale más barato matarle, macho. Están sonando unos temas y tal ahí que…", señaló el jefe de seguridad. A lo que Villarejo, que estaba supuestamente grabando la conversación, respondió: “Imagínate que… imagínate que, no me jodas”.Descartada la vía Fasana, Asenjo le propuso a Villarejo fabricar un montaje que involucrara al presidente de ACS en. Asenjo llega a decirle: "Hay cosas que sin… Yo te comprendo, pero tú tienes una tendencia a cruzar la frontera. Y yo sé que tú eres un ciudadano del mundo, pero a veces las cosas se resuelven en temas mucho más domésticos y más cercanos". El excomisario quiere saber a qué se refiere Asenjo. "Que ya sé que puedes montar lo que me has contado [lo de Fasana]. Si yo lo entiendo. Pero hay cosas que bien tratadas y bien espolvoreadas y bien con… Pues hacen mayor impacto". "Lo que quiero encontrar es algo más doméstico, más manejable, más vulnerable, más fácil, más entendible… De más trascendencia, que puede hacer mucho más daño incluso", dijo Asenjo antes de poner un ejemplo. “O sea, que le han visto con un niño".