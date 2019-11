El PSOE admite que será "complicado" vetar a Vox en la Mesa del Congreso y responsabiliza al PP

Publicada el 27/11/2019 a las 11:31 Actualizada el 27/11/2019 a las 13:06

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha admitido que, dados sus 52 diputados, y responsabiliza de la situación al PP por no sumarse al "cordón sanitario" que pretenden implantar el PSOE y Unidas Podemos.La Mesa del Congreso se votará el próximo día 3 de diciembre en la sesión constitutiva de la Cámara con los diputados elegidos el pasado 10 de noviembre. El PSOE y Unidas Podemos, designando a cinco de los nueves miembros, y están dispuestos a ayudar al PP y a Ciudadanos a repartirse los cuatro restantes a cambio de su ayuda para excluir a Vox.Sin embargo, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ya confirmó este martes a Lastra que. Su objetivo es dedicar los votos de sus diputados a obtener la mayor representación posible.La otra vía que tendrían el PSOE y Unidas Podemos para superar los 52 votos de Vox sería, o bien sumar 200 votos, lo que supone aunar a buena parte de las formaciones nacionalistas e independentistas de la Cámara.Así las cosas, Lastra ha admitido que está "complicado" el objetivo de excluir a Vox de la Mesa del Congreso yporque "no quiere entrar en el cordón sanitario y no quiere excluir a Vox". "Es muy difícil", ha reconocido, "sin el acuerdo del PP, Vox estará en la Mesa".