Publicada el 04/12/2019 a las 20:55 Actualizada el 04/12/2019 a las 21:36

Del auditorio madrileño de la Fundación Rafael del Pino, dondepresentó este miércoles su libro Una España mejor,El grueso de quienes acompañaron al expresidente del Gobierno (Partido Popular) en sus siete años en la Moncloa no quisieron perderse la cita. Ahí estaban sentados en las primeras filas, Ana Mato, Ana Pastor, Alfonso Alonso, Cristóbal Montoro, Íñigo Méndez de Vigo, José Ignacio Wert, José Manuel Soria, Jorge Fernández Díaz... Y presidentes autonómicos del PP como el gallegoo Alfonso Fernández Mañueco. Y ahí estaba también, el hombre al que Rajoy escogió en su última etapa como vicesecretario de Comunicación y que, a finales de julio de 2018, se hizo con la Presidencia del PP tras la moción de censura que ubicó al socialistaal frente del Gobierno.Las primeras palabras de agradecimiento del expresidente del Gobierno fueron dirigidas precisamente a Casado. No es ningún secreto que Rajoy se sentía más próximo a la otra candidatura, a la de, su vicepresidenta, su mano derecha en todos los gobiernos. Pero ya dijo cuando se marchaba de la Presidencia del PP que sus sucesores sólo podían esperar lealtad y pocas lecciones de él, lo contrario de lo que recibió él de José María Aznar. Y arrancó dándole las gracias porRajoy confesó a los asistentes con cierta ironía que en su libro no hay. Sí hay, como se desprende de sus páginas y de su intervención, una reivindicación de su legado, de su gestión en el Partido Popular y en el Gobierno.Pero en su discurso también hubo claros dardos para el presidente del Gobierno en funciones, el socialistaRajoy destacó que en los grandes temas de Estado, el PP y el PSOE siempre han ido de la mano. Y advirtió de que, a su juicio,"Es fundamental el consenso en la lucha contra el terrorismo, en el proceso de sucesión en la Corona, en la defensa de la unidad de España, en la aplicación del artículo 155, en el desarrollo de nuestro modelo territorial... Hay cosas que no se pueden hacer por mayoría.dijo.A juicio de Rajoy, la primera vez que se rompió el consenso "de verdad" fue con el Estatuto de Autonomía de Cataluña.añadió al tiempo que ponía sobre la mesa su temor a que "como consecuencia de los acuerdos a que algunos puedan llegar España esté condicionada"En estos temas, es obligado que los dos grandes partidos nacionales vayan de la mano y quien lo rompa es un irresponsable", subrayó.Ya para cerrar el acto, Rajoy aprovechó para recordar su discurso de XVI Congreso Nacional del PP, celebrado en Valencia en junio de 2008. En este cónclave, definió a su formación como un partidouna calificación que ahora sectores de su partido ponen en duda al recurrir su sucesor a un discurso más duro en un momento en el que Vox compite con ellos por el liderazgo de la derecha.El centrismo, dijo, "no es una ideología sino una voluntad" y el PP huye de "cualquier radicalismo".El libro de Rajoy pretende ser una crónica sobre su etapa al frente del Ejecutivo con la que quiere que el lector comprenda "los hechos decisivos de unos años en los que España se enfrentó a trances muy complejos como la amenaza del rescate, al abdicación del rey Juan Carlos I o la crisis catalana".