El Instituto Canario de Igualdad denuncia las amenazas machistas a una árbitra menor en Fuenteventura

Publicada el 10/12/2019 a las 13:47 Actualizada el 10/12/2019 a las 14:00

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha instado a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias a que intervenga anteque sufrió el pasado fin de semana unadurante un partido de fútbol en Fuerteventura.Así lo ha informado el organismo dependiente del Gobierno regional, que añade que, a la Dirección General de Deportes de Canarias, a la Federación Canaria de Fútbol y a los responsables de la Unión Deportiva JandíaAl respecto, la directora del ICI, Kika Fumero, ha dicho que si no se actúa con "firmeza" y se toman las medidas que correspondancontra las mujeres en el deporte "que son delictivos y desafortunadamentede lo que transciende a los medios de comunicación"."Es importante la condena institucional –agregó– pero tambiény por supuesto, desde todas las instancias deportivas con responsabilidad en este tipo de eventos para que se tomen las medidas oportunas contra hombres que adoptan comportamientos que constituyena la que estamos expuestas todas las mujeres y niñas, y que una sociedad democrática no se puede permitir en tanto afecta a los derechos humanos esenciales de la mujeres".Fumero ha señalado que estos hechos y actitudes que pueden serdel artículo 169 del Código Penal, de amenazas. "Pero además de, que no tienen cabido en el marco de las normas de convivencia y más aún tras la aprobación de la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres así como la Ley 1/2010 canaria de Igualdad entre mujeres y hombres", concluyó.