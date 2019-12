Directo | Junqueras: "No hay que parar las negociaciones en ningún caso. Hay que estar dispuesto a dialogar siempre"

Publicada el 20/12/2019 a las 09:11 Actualizada el 20/12/2019 a las 10:35

#TJUE : Se anula el auto del Presidente del Tribunal General que desestimó la demanda de medidas provisionales de Carles #Puigdemont y Antoni #Comín y se devuelve el asunto al Tribunal General para un nuevo examen pic.twitter.com/qUS8dCvVER — EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 20, 2019

La vicesecretaria general del PSOE,, continúa este viernes con Foro Asturias sua la investidura de Pedro Sánchez, mientras que será ya la próxima semana cuando se reúna con los dirigentes de Coalición Canaria y Nueva Canarias. Por su parte, el abogado de, Jaume Alonso-Cuevillas, ha explicado que está "en contacto" con el Parlamento Europeo para que el expresident de la Generalitat catalanaSigue enel minuto a minuto de la actualidad política:La Justicia europea ha anunciado este viernes queal expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exconseller Toni Comín.Cuestionado sobre si ERC ha abandonado la unilateralidad,ha declarado que quien debería abandonar ladebería ser el Estado, y ha asegurado que él siempre ha sido multilateral. El presidente de ERC ha dicho también que le gustaría mucho estar en el Parlamento Europeo para ver a otros políticos catalanes, como a la eurodiputada del PP, que publicó en su perfil de Twitter que Junqueras sigue siendo un delincuente y que inmunidad no significa impunidad:En la entrevista con Catalunya Ràdio , preguntado por la posibilidad de que elesté excluido de las negociaciones, Junqueras ha apostado por: "La mesa que sea como sea: de tres patas, de cuatro, de cinco..., alta, baja, la que sea, si se traduce en buena voluntad". Sobre la sentencia del Supremo, el líder independentista ha defendido este viernes las acciones llevadas a cabo durante el procés antes de entrar a prisión: ", no solo era legítimo, sino que era legal, y hemos ganado el derecho a volverlo a intentar. Y asumimos los riesgos que implicaba intentarlo, y uno de estos riesgos era estar en la prisión, y aquí estamos".El líder de ERC,, se expresó este jueves en una entrevista con Catalunya Ràdio [ver aquí entrevista]antes de saber cuál era la postura adoptada por su partido: "No hay que parar las negociaciones en ningún caso. Hay que estar dispuesto a negociar siempre, con todo el mundo, siempre..., independientemente de que esté o no en prisión", aseveró. Esquerra anunció quehasta conocer la posición del Gobierno a través de la Abogacía del Estado.Cuevillas, ha asegurado que están dando los pasos necesarios para que el expresidentdespués de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictase este jueves que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras , debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo. Cuevillas ha recordado que, con la condición de eurodiputado,, lo que permite "viajar por toda Europa". "España incluida", ha aseverado.