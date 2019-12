Publicada el 30/12/2019 a las 11:14 Actualizada el 30/12/2019 a las 12:24

Despertar la conciencia

El despertar mundial de la conciencia y lajunto con los desastres ambientales como el del Mar Menor o los graves incendios desde Siberia al Amazonas y lason parte de las "luces y sombras" que han marcado el año para las ONG ecologistas, que piden una responsabilidad a los políticos en un año "crítico" como 2020 para las cuestiones climáticas, ambientales y de biodiversidad, según informa Europa Press.Para la portavoz de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, en este 2019, el fin del impuesto al sol y en la mejora de la gestión de residuos, por ejemplo en la ley de Baleares que genera "buenas expectativas" al resto.Sin embargo, ha destacado a Europa Press que en este año se ha dadoenante el cambio climático pese a la brecha entre la preocupación de los ciudadanos y las actuaciones de políticos y empresas sea tan grande ya que en su opinión, el Plan Nacional de Energía y Clima "podría haber sido más ambicioso".De esta manera al 2020 le pideaunque desconfía de que se logren avances claros "con 52 diputados negacionistas" en el Parlamento."Empezamos el año sin Gobierno, esperamos que lo haya y, dada la importancia de cambiar el modelo agroindustiral contaminante para reducir emisiones y tener un medio rural vivo", ha deseado.Mientras, para el coordinador estatal de, Francisco Segura, lo más relevante de 2019 ha sido el "despertar de la conciencia climática" que ha generadocoincidiendo con la XXV COP25 Así, en declaraciones a Europa Press valora que ya, los fenómenos extremos que se agudizan y son más frecuentes."Ha habido un aumento de la conciencia social sobre el cambio climático, pero ahora", ha reclamado.Entre los aspectos positivos, se ha referido a, quey por la rápida actuación de los tribunales. "No había ocurrido nunca antes y esto marca el cambio cultural y empuja la acción necesaria contra el cambio climático", ha valorado Segura.Otro de los eventos que subraya del 2019 esque, en su opinión, permite visualizar "de forma tremenda y durísima" el modelo de urbanización y agricultura intensiva y tóxica. Del mismo modo, cree que este año ha consolidado elque evidencia que "las mujeres son las que más están avanzando" y desea que 2020 se tomen en serio la urgencia y las advertencias científicas.En la misma línea, la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha celebrado en declaraciones a Europa Press que en 2019 se ha reconocido la emergencia climática, con datos científicos "superclaros"; la explosión de las movilizaciones de los jóvenes, con el surgimiento de Fridays For Future o Extinction Rebelion, que se han sumado a los movimientos ecologistas y los pasos dados para poner el punto final al carbón.Por el contrario, cree que lo más negativo del año espese a que se han visto, tanto en España como en otros países muchas situaciones "debidas a la emergencia climática", como la, los incendios imposibles de extinguir o las inundaciones.Al 2020 le pide acción de verdad y que no solo se hagan declaraciones simbólicas de emergencia climática, sino. Para ella, lo mejor que podría pasar en 2020 es la aprobación de un Tratado de los Océanos que proteja el 30% de los océanos, prestar más atención a la pérdida de biodiversidad y elevar la ambición climática.A nivel nacional, pide en 2020 transponer las directivas europeas; unos, la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la derogación de la 'Ley Mordaza'.Para el director ejecutivo de, Mario Rodríguez, el mundo está más despierto que nunca yy atender a los intereses de la sociedad.Por su parte, la directora ejecutiva de, Asunción Ruiz, opina en declaraciones a Europa Press que el acontecimiento ambiental del año ha sido la, dondee incluso ejerció un papel fundamental para salvar su tenue resultado final en sus últimas horas.Ruiz resume que, los ciudadanos se manifestaron de forma masiva y cambio climático ocupó espacio en todos los medios de comunicación.También coincide en que el peor acontecimiento ambiental en España fue. "La transición ecológica es más que la transición energética y es urgente que las políticas de gestión de agua y las sectoriales como la agricultura atiendan de forma expresa a la biodiversidad", ha comentado.En ese contexto, "como ecologista constitucionalista" quiere que en 2020 la máxima sea. "Ese es mi máximo deseo y el derecho de todos, gobierne quien gobierne", ha declarado Ruiz, que reclama a España que mantenga el liderazgo tanto en la COP26 de Glasgow en diciembre, como en la de Biodiversidad Biológica de China de octubre.Su deseo esy una buena gobernanza ambiental en la política municipal, autonómica y estatal a la altura de los retos".Finalmente, el secretario general de, Juan Carlos del Olmo, concluye queen el que se ha manifestado de la forma más clara la crisis climática y ambiental, especialmente en forma dey numerosos informes científicos, como el IPBES, el del IPCC y la OMM, han demostrado la gravedad "abrumadora" de la situación.Sin embargo,que reclama cambios importantes que ya empiezan a producirse mediante señalas económicas y políticas que favorecen la transición ecológica.Del Olmo valora que en 2019 en España con "parálisis política" se pudo, aunque siguen "preparados en el cajón" y el cierre de las centrales de carbón, frente a los desastres del Mar Menor y de Doñana.Por ello, para 2020 deseacon objetivos más ambiciosos tras comprobar en la COP25 que falta la ambición necesaria."Nuestro Gobierno tiene que dar la talla, sobre todo en biodiversidad y se necesita un Ministerio potente", ha sentenciado Del Olmo que ha anunciado que, dotado con recursos y no solo con palabras porque en la actualidad, a su juicio, no hay ni funcionarios, ni medios ni financiación para gestionar la biodiversidad de la forma necesaria en el siglo XXI.