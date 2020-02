Francisco González dijo al juez que Ignacio Cosidó organizó el almuerzo de Canillas previo a la denuncia contra Ausbanc

Publicada el 06/02/2020 a las 10:54 Actualizada el 06/02/2020 a las 11:12

El expresidente del BBVA Francisco González reveló en la Audiencia Nacional que fue Ignacio Cosidó, director general de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, quien organizó el almuerzo en la sede central de Canillas con directivos del banco tras la cual se presentó la denuncia anónima contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, por supuesta extorsión.

Eso sí, González aseguró al juez instructor Manuel García Castellón y los fiscales anticorrupción que su recuerdo de ese día es el de "una comida absolutamente institucional" y que no le consta que se hablara de la denuncia. "A lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante", añadió después.

Así lo dijo el expresidente del BBVA el pasado 18 de noviembre durante la declaración que prestó en la Audiencia Nacional en calidad de investigado por la pieza 9 del caso Tándem, que investiga la supuesta contratación del banco al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, comparecencia que está incluida en el sumario de la causa y a la que ha tenido acceso Europa Press.

Tras más de una hora declarando, uno de los fiscales preguntó a González por el almuerzo en la sede de la Policía, una cuestión que pareció sorprender al banquero. "Esto es un poco... En fin, no sé cuál es el adjetivo", afirmó en primer lugar, tras lo cual comenzó a relatar el objeto de la reunión, que tuvo lugar en enero de 2015: "Yo acudí a una comida a invitación del director general de la Policía. Para mí eso era... No digo perder el tiempo, pero yo tenía una agenda muy ocupada como para ir a comer a Canillas", explicó.

Cambios de versión

Según González, fue una comida "institucional" a la que también asistieron, por parte del BBVA, Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos contenciosos y el que fuera jefe de seguridad Julio Corrochano. También había "gente importante de la Policía", apuntó, para después añadir que se habló de "qué servicios podía prestar el banco, porque es un banco muy avanzado en la parte tecnológica".

Ante la insistencia del fiscal acerca de si en ese almuerzo se habló de la interposición de una denuncia contra Ausbanc, González en un primer momento lo descarta por completo: "¿Usted cree que en una comida donde está el director general y supongo que comisarios muy importantes de la Policía se habla de esas cosas y que yo como presidente del banco voy a hacer eso?".

Sin embargo, el fiscal le mostró después un documento denominado 'Relatorio', en el que Eduardo Ortega explicó el contenido del encuentro y que después del mismo se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Según la grabación, el expresidente del BBVA cogió en ese momento el documento que le entregó el fiscal y durante casi un minuto nadie en la sala de declaraciones dijo nada, mientras el investigado lo leía. "Lo que veo es que se habla de Ausbanc y que se habla de ella como una organización criminal, pero no que estamos hablando de cómo meter en la cárcel a este señor, a mi eso no me consta, desde luego", argumentó.

Ninguna validez

El fiscal entonces insistió en si lo que contaba Ortega en ese documento era verdad. "No me consta que hayamos hablado de presentar ninguna denuncia a Ausbanc, y a lo mejor se habló, pero para mí eso no era relevante, son temas técnicos que a lo mejor habó Eduardo Ortega o alguno de los que estaban en la comida. Pero yo la recuerdo como una comida absolutamente institucional. Esto para mí no tiene ninguna validez", apuntó después.

En un informe incorporado al sumario de la causa, la Fiscalía Anticorrupción destaca que en el documento redactado por el director de servicios jurídicos se menciona que la denuncia contra Pineda y Ausbanc sería redactada por el propio Ortega, que la habría entregado después a Corrochano y éste a su vez a Villarejo, que sería quien la habría presentado ante la UDEF.

A la pregunta de si el BBVA redactó la denuncia, González se limitó a decir que lo supone, pero que en aquel momento no le informaron de este asunto concreto. Y sobre la entrega de la misma, el expresidente considera "normal" que Corrochano estuviera informado de ello, pero aseguró que no sabe si éste se la entregó a Villarejo porque dice no conocer al comisario.