Publicada el 18/02/2020 a las 16:21 Actualizada el 18/02/2020 a las 16:43

Los grupos de la oposición han reclamado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que este martes comparece de forma extraordinaria en el Parlamento Vasco con motivo del derrumbe del vertedero de Zaldibar (Bizkaia), que rinda cuentas por la falta de "empatía", de "liderazgo" y de "transparencia" del Gobierno autonómico ante esta crisis, informa Europa Press.

Los principales representantes parlamentarios de EH Bildu, Maddalen Iriarte; Elkarrekin Podemos, Lander Martínez; y el PP, Alfonso Alonso, han coincidido, en sus intervenciones iniciales, en el pleno de la Diputación Permanente del Parlamento Vasco, en sus críticas a la gestión del lehendakari y de los consejeros de Medio Ambiente, Seguridad y Trabajo respecto al derrumbe del pasado 6 de febrero.

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha sido la encargada de abrir la sesión extraordinaria de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno, dado que el Parlamento está disuelto por la convocatoria de elecciones autonómicas.

En la sesión de este órgano parlamentario comparecen este martes, con motivo de la crisis generada en Zaldibar, el lehendakari, Iñigo Urkullu; y los consejeros Iñaki Arriola (Medio Ambiente), Estefanía Beltrán de Heredia (Seguridad) y Maria Jesús San José (Trabajo).

Iriarte ha denunciado que el lehendakari y sus consejeros comparecen en el Parlamento "tarde y obligados" por la oposición, y les ha reclamado que sean "transparentes en sus explicaciones.

La portavoz de EH Bildu ha destacado la "gravedad" de lo sucedido en Zaldibar, donde siguen desaparecidos dos trabajadores sepultados por el derrumbe y existen dudas sobre los niveles de contaminación en el aire generados por el incendio surgido tras el corrimiento de tierras en el vertedero.

Iriarte ha calificado lo sucedido de "tragedia humana", "crisis sanitaria" y "desastre ecológico". Además, ha denunciado que la forma en la que el Gobierno Vasco ha gestionado este asunto ha supuesto, también, una "crisis de credibilidad" para el Ejecutivo.

La portavoz de EH Bildu ha acusado a Urkullu de incurrir en una "falta de empatía" respecto a las familias de los trabajadores desaparecidos y del resto de personas afectadas por el derrumbe.

Por su parte, el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha criticado la "falta de sensibilidad y de liderazgo" del lehendakari y de los consejeros con responsabilidades relacionadas con la gestión de esta crisis.

Al igual que Iriarte, ha subrayado que la comparecencia de Urkullu y de su equipo ante el Parlamento Vasco haya producido solo cuando se han visto "obligados" a ello por parte de la oposición.

Martínez ha destacado que el derrumbe no ha sido algo que se ha producido "por casualidad" ni un desastre "inevitable", sino que ha resultado "la consecuencia posible de una cadena de negligencias administrativas que ha terminado de la peor manera".

El representante de Elkarrekin Podemos ha recordado que "miles" de personas que residen en las zonas próximas al vertedero siguen viendo "amenazada" su salud, y ha censurado que la gestión del Gobierno Vasco sigue presentando "lagunas".

El presidente del PP, Alfonso Alonso, ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber tratado de "minimizar" la gravedad de lo ocurrido, y de haber empezado a reaccionar solo cuando "la presión fue creciendo".

"Hay miles de personas que se sienten engañadas y estafadas", ha manifestado Alonso, que ha subrayado que los habitantes de la zona afectada por el derrumbe sienten "indignación" y han perdido la "confianza" en las administraciones.

Por otra parte, ha preguntado al Gobierno que explique por qué motivo no abrió "ningún expediente" a la empresa cuando se descubrieron las "irregularidades" en las que incurría. Asimismo, ha instado al lehendakari a explicar por qué ha "rechazado" la ayuda ofrecida por la Unidad Militar de Emergencias (UME). "¿Es por una razón política u operativa?", le ha preguntado.

Urkullu se defiende: pide "unidad" ante la tragedia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado este martes en su comparecencia en el Parlamento vasco un llamamiento la sociedad y a los partidos a la unidad ante "la grave situación" y la "tragedia" por el derrumbe del vertedero de Zaldibar. "Las alternativas son división o unión", ha advertido.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha admitido que "a la vista de las consecuencias cabe afirmar que los mecanismos de control no han sido suficientes" para prevenir el derrumbe del vertedero de Zaldibar, donde han quedado sepultados dos trabajadores.

"Soy plenamente consciente de las consecuencias de estos hechos. Se han producido errores, también actuaciones mejorables en la forma, inherentes a una circunstancia inédita en su dimensión, complejidad técnica y a la necesidad de intervenir con urgencia", ha reconocido.

Durante su intervención, el lehendakari ha asegurado que, "ante una tragedia como la que hemos sufrido caben dos alternativas: división o unión". "Se pueden agitar los miedos, los deseos vindicativos o la prisa por debilitar al adversario político, si es que esta es una cuestión entendida como de utilización política. Se puede, claro que se puede. Lo estamos comprobando", ha añadido.

En todo caso, ha apuntado que a él le corresponde "favorecer la colaboración y la unidad ante la adversidad y la fatalidad". Asimismo, ha reivindicado "el reconocimiento a la respuesta coordinada entre las diferentes instituciones y, también, el comportamiento profesional ejemplar de todas las personas que actúan sobre el terreno". "Hemos puesto toda la voluntad y recursos necesarios. ¡Ojalá que los resultados fueran positivos!", ha señalado.

Urkullu ha realizado "autocrítica" por si ha podido parecer que ha actuado con "falta de empatía" con las familias de los dos trabajadores desaparecidos. "No ha sido al caso", ha aseverado, para afirmar que ha tenido que actuar "con prudencia".

En el turno de réplica a los grupos durante su intervención, ha señalado que hace una "autocrítica personal en cuanto a lo que pueda ser esa interpretación de falta de empatía" con las familias de los trabajadores que se le ha achacado.

"Y lo hago con hondo pesar porque me he interesado y he seguido la relación del Gobierno con los familiares desde el primer momento, desde el mismo día 6", ha indicado. En todo caso, ha apuntado que la preocupación de las familias no han sido por una supuesta "falta de empatía", sino el rescate de los desaparecidos, algo que comparte el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno vasco ha apuntado que, cuando se ha reunido con los familiares en dos ocasiones, no le han transmitido que hayan sentido "la falta de empatía" de la que se le acusa. "Reconocieron que las personas profesionales que les han atendido, lo han hecho con cercanía y comprensión", ha indicado.

A su juicio, el problema "no es la empatía o la falta de calidad humana, sino solucionar el caso y encontrar a los desaparecidos", que ha sido "la prioridad" de su Ejecutivo desde el principio.