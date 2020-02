El viento y la calima dificultan el control del incendio de Gran Canaria

Publicada el 24/02/2020 a las 09:30 Actualizada el 24/02/2020 a las 11:03

El viento y la calima que han afectado durante todo el domingo a la isla de Gran Canaria están dificultando las tareas de extinción del incendio declarado ayer en la Degollada de Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, el cual ha perdido fuerza en algunos puntos pero ya afecta a la Reserva Natural de Inagua. La veintena de focos de incendios que se han registrado en núcleos urbanos de Tenerife, por su parte, se encuentran actualmente controlados y se están refrescando las zonas, informa Europa Press.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha indicado en rueda de prensa que todavía se desconoce el origen del incendio, que se analizará una vez se dé por extinguido, e indicó que los vecinos de Tasarte y Tasartico que fueron desalojados están en distintos espacios del municipio de La Aldea.

Antonio Morales señaló que el fuego en Tasarte no está activo y no progresa, y el Consorcio de Emergencias analiza en estos momentos las viviendas para que los vecinos puedan regresar a sus casas. En este sentido, apuntó que han sido solo cuatro las casas afectadas, si bien no se sabe aún la incidencia real del fuego. Avanzó, además, que es probable que a partir de este lunes los vecinos de Tasartico también puedan empezar a volver a sus hogares.

#IFTasarte 85 efectivos del #BIEM2 se han desplegado desde Morón (Sevilla) hasta Gran Canaria en un T-10 del @EjercitoAire para sumarse al dispositivo de extinción del incendio forestal que en total contará con el apoyo de 176 militares. pic.twitter.com/hS0bk6bTlh — UME (@UMEgob) February 24, 2020

Morales insistió en que el incendio no está activo de la GC-200 para arriba y no progresa de la GC-200 para abajo, sí ha llegado a Inagua y el fuego está ardiendo en superficie, de este a oeste, y se está trabajando intensamente para tratar de darlo por controlado.

Comentó, además, que los vecinos de El Hoyo y Tocodomán han sido evacuados de manera preventiva por si el fuego pudiera avanzar hacia el barranco de La Aldea, pero la dirección del viento apunta a que las llamas no puedan llegar esta noche.

Detalló, también, que en las labores de extinción están actuando unos 150 efectivos y se prevé que este lunes pueda llegar un hidroavión procedente de la Península. En cuanto a la evolución meteorológica, señaló que evoluciona favorablemente pero no del todo para la isla de Gran Canaria.

En este sentido, se prevé la bajada de la intensidad del viento, con rachas de 40-60 km/h, pero no supone un alivio ante la situación que se está viviendo en Gran Canaria y el avance del fuego, afirmó Morales, quien añadió que también se mantendrá la calima, lo que va a dificultar también la operación de los medios aéreos.

50 militares, 3 autobombas y 1 nodriza de la #UIENCanarias, con base en Los Rodeos, colaboran en el dispositivo de #IFTenerife. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración pic.twitter.com/tJ8xlSXoOL — UME (@UMEgob) February 23, 2020

Los incendios en Tenerife, controlados

La veintena de focos de incendios registrados en núcleos urbanos de seis municipios de Tenerife se encuentran actualmente controlados o estabilizados y ya se están refrescando las zonas. Asimismo, la autopista TF-5 ha quedado abierta totalmente al tráfico a las 18.40 horas, según ha informado el Cabildo de Tenerife.

En Santa Úrsula, las zonas especialmente afectadas son La Corujera y La Quinta, con cinco focos en total ya controlados. Bomberos del Consorcio, Brifor, bomberos voluntarios, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil están actuando en la zona. Las personas evacuadas de sus casas, más de 530, se encuentran alojadas en el pabellón de deportes de La Victoria y en la Casa de La Castaña. Se ha evacuado también el centro sociosanitario de La Corujera y se ha realojado a los usuarios en diferentes centros del norte de la isla. Como daños materiales se destaca una vivienda incendiada y un repetidor de telefonía móvil.

El fuego llega a las viviendas de Santa Úrsula, norte de Tenerife, y la gente se ve obligada a abandonar sus hogares: "Brutal, está saliendo la gente de las casas" https://t.co/nM5FeB37df pic.twitter.com/aRpGj0ZPMV — Europa Press (@europapress) February 23, 2020

Los medios desplegados para hacer frente a estos incendios han sido un total de 408 efectivos del Consorcio de Bomberos, Brifor, Bomberos Voluntarios de diferentes zonas de la isla, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja y Policía Local de los diferentes municipios. El Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad ha cerrado todas las zonas recreativas, así como el acceso al Parque Nacional de El Teide.

Cancelan 745 vuelos y desvían 84

En cuanto al espacio aéreo, Aena ha comenzado a operar en todos los aeropuertos de Canarias desde primera hora de este lunes, 24 de febrero, si bien con restricciones por seguridad pero intentando recuperar la normalidad aérea aunque el archipiélago sigue estando afectado por calima y viento.

De todos modos, desde Aena se aconseja a las personas que tengan que coger un vuelo hoy que consulten con la aerolínea el estado del mismo, ya que podría seguir afectado.

Las condiciones meteorológicas que se están dando en Canarias estos últimos días provocó este domingo, 23 de febrero, la afección a un total de 829 vuelos (entre llegadas y salidas) en el conjunto de los aeropuertos del archipiélago, según ha informado Aena.