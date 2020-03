El número de personas en espera de atención por dependencia aumenta por primera vez desde 2016: ya son 426.000

Publicada el 02/03/2020 a las 13:30 Actualizada el 02/03/2020 a las 13:36

"La dependencia se para". Así de tajante es la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que este lunes presentó en Madrid su XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, un documento con el que ha querido denunciar que la atención a personas dependientes no sólo no se recupera, sino que empeora. Las causas, según la organización, radican en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y en "el incumplimiento del Gobierno de España de incorporar 459 millones más de financiación". Las consecuencias están claras: hay más personas en espera de atención, cada vez hay menos beneficiarios y las prestaciones y servicios son de menor intensidad, "a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia", critica la asociación. Por eso hay que solucionarlo, y debe hacerse mediante la aprobación "por urgencia social" de "un decreto que aumente la financiación de la dependencia". Si no, habrá que asumir "la ignominia de que en este año fallezcan más de 30.000 personas en situación de dependencia sin recibir las atenciones a las que tienen derecho". Así ocurrió en 2019.

La atención a la dependencia lleva años siendo deficitaria. El tijeretazo aprobado mediante un Real Decreto del Gobierno del PP en julio de 2012 dio el pistoletazo de salida a unos recortes que todavía no han sido revertidos. Así lo ha denunciado siempre la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y así lo han reflejado, año a año, los datos que han ido haciendo públicos. Los últimos no son la excepción. Según el informe publicado este lunes en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), en 2019 se sumaron 20.000 personas a una lista de espera de atención que ya era larga. Ahora, por tanto, hay 266.000 personas que tienen derecho a servicios por dependencia pero que, sin embargo, no están disfrutando de ellos. Y si a ese número le sumamos las otras 160.000 que ni siquiera han sido valoradas —30.000 más que en 2018—, el número de personas desatendidas alcanza las 426.000, 50.000 más que hace un año.

El número de personas atendidas, no obstante, aumenta. Pero a un ritmo cada vez más bajo. Según los datos que maneja la organización, "el incremento de personas atendidas fue un 39% menos que el año anterior", ya que el ritmo de tramitación "es de 426 días de media". Por tanto, según calcula, al ritmo de incorporaciones de beneficiarios de 2019 se necesitarían casi cinco años para lograr la plena atención. No obstante, tenerla asegurada tampoco garantiza nada. Y es que los servicios y las prestaciones son cada vez menos. "2019 registró un incremento de 60.000 servicios y prestaciones, 38.000 menos que el año anterior", lamenta la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Por eso son tajantes: urge aprobar un decreto, dicen, que aporte 500 millones adicionales a la financiación del sistema. "No hubo Presupuestos en 2019, no hubo 'viernes sociales' para la dependencia, y ahora parece que tampoco se prevé nada hasta los todavía inciertos Presupuestos de 2020", se queja la organización, que asegura que "no hay tiempo" para esperar a la aprobación de las cuentas porque eso dejaría "sin atender a 450.000 personas" y condenaría "a más de 30.000 de ellas a fallecer sin recibir la atención a la que tienen derecho reconocido". "El nuevo Gobierno, y el anterior en funciones, exhiben una palabrería progresista en esta materia, pero seguimos con presupuestos en dependencia del año 2012", sentencia.