Directo | La ONU alerta de que el terremoto del coronavirus provocará recesión y desaceleración económica

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta epidemia en España y en el mundo.

09.45. La Consejería de Salud ha confirmado el fallecimiento de una persona en La Rioja con la enfermedad Covid-19. Se trata de una mujer de 102 años con pluripatología previa que permanecía ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño.

09.20. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 1,1%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.793,60 enteros a las 9.01 horas, con el crudo también al alza, tras el 'lunes negro' marcado por la guerra del petróleo y el impacto económico del coronavirus, que provocó una sesión de pánico en las Bolsas con caídas en torno al 7%.

09.19. Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid estudiarán limitar la actividad del Parlamento debido a la expansión del coronavirus en la región, donde ya se han detectado un total de 578 casos y 17 muertos.

09.10. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica este martes la orden que incluye todas las medidas previstas para hacer frente a la epidemia.

09.08. La Casa Blanca ha confirmado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha sometido a la prueba del coronavirus tras haber tenido contacto con varios congresistas que están actualmente en cuarentena por haber estado con personas contagiadas.

09.07. Los líderes de la UE celebrarán este martes ​​​​un Consejo Europeo monográfico mediante videoconferencia para coordinar actuaciones sobre el Covid-19. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se celebrará a partir de las 17.00 horas, con el objetivo de dar una respuesta europea al nuevo coronavirus.

Following consultations I will hold a #EUCO members conference call shortly on #COVID-19 to coordinate #EU efforts.



We need to cooperate in order to protect the health of our citizens.