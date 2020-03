Robles arremete contra Torra por usar la BBC para "faltar a la verdad": "No vale todo"

Publicada el 20/03/2020 a las 13:03 Actualizada el 20/03/2020 a las 13:20

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado este viernes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que use una entrevista en la BBC para "faltar a la verdad" y criticar las medidas del Gobierno en la crisis del coronavirus y le ha avisado de que "no vale todo" en la crítica política porque el COVID-19 es un virus que "no distingue de territorios".

"El Estado y el Gobierno tienen la obligación velar por la salud de todos los ciudadanos estén donde estén", ha sostenido Robles en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que las Fuerzas Armadas acudieran este jueves a desinfectar el aeropuerto de El Prat y el puerto de Barcelona.

Según ha defendido, la Generalitat tiene la "obligación" de entender que la desinfección de lugares donde puede haber una gran concentración de personas es una "obligación" más allá de los territorios o de las discrepancias.

A juicio de Robles, Torra "una vez más" ha demostrado que "no tiene ninguna altura como responsable político" al utilizar una entrevista de la BBC para "ignorar" el decreto de alarma aprobado por el Gobierno restringiendo la libertad de movimientos de los ciudadanos.

"No está pensando en la ciudadanía de Cataluña, lo único que pretende es interés propio", ha lamentado mostrando su confianza en que los catalanes "por suerte" están "muy por delante" de su presidente de la Generalitat.

"Quizá, por su sitación personal, está en una huida hacia delante", ha sugerido Robles dejando claro que "la única prioridad" del Gobierno es velar por la salud de todos los ciudadanos. "Este tiene que ser el hilo conductor de cualquier responsable político. No es momento discusión, es momento de estar todos unidos para hacer frente a este drama", ha insistido.