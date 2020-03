Súmate a #QuieroSumar

Publicada el 23/03/2020 a las 11:11 Actualizada el 23/03/2020 a las 12:58

Los días más difíciles de esta crisis, que ya no es sólo sanitaria, están por llegar. Por ello, y porque creemos que hay razones para la esperanza, desde infoLibre lanzamos la iniciativa #QuieroSumar, a la que invitamos a toda la comunidad de socias, socios y lectores. En esta coyuntura complicada, se hace imprescindible seguir informando con rigor y exigiendo una gestión política eficaz y transparente, pero reivindicamos también la necesidad de poner en el centro el valor de lo común, de una conciencia colectiva que, en tiempos adversos, vaya más allá de partidismos. Algunas de nuestras principales firmas ya se han unido a #QuieroSumar con el objetivo de extenderla a toda la sociedad. ¿Te animas? [pincha aquí y mándanos un email con tus ideas]

Algunos de los que ya se han sumado son nuestros columnistas Helena Resano, Benjamín Prado, Raquel Martos, Luis Arroyo, Ignacio Sánchez Cuenca, Fernando Berlín, José Miguel Contreras, Ramón Lobo, Cristina Monge, Luis García Montero, Javier Valenzuela y Aroa Moreno. Porque estamos juntos y juntas en esto, súmate tú también.

Y es que la amenaza es colectiva y así debe ser la respuesta. Una respuesta que se erija sobre los cuidados, sin olvidar de cuidar a quienes cuidan. Está en riesgo la salud de millones de personas, y es la propia democracia la que se pone a prueba. Por eso es tarea de todos dejar a un lado las individualidades y conformar un nosotros que sea un bloque de cemento armado frente al virus y frente al miedo.

Salir cinco minutos al balcón todos los días a las 8 para aplaudir a sanitarios, farmacias, trabajadores de supermercado, transportistas y personal de limpieza, entre otros, es importante, pero no suficiente. Esos cinco minutos deben trasladarse al resto del día, 24 horas en las que queramos sumar: lavarnos la cara, quedarnos en casa, atender a nuestros mayores, repudiar los bulos y la desinformación, reconocer que no lo sabemos todo, evitar la crítica destructiva, acordarnos de que los demás grandes problemas del mundo no se han esfumado. En definitiva, dirigir nuestros esfuerzos en la misma dirección para detener el virus y volver a abrazarnos en las calles.