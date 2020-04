Directo | La pandemia suma ya más de 53.000 muertos tras superar el millón de contagios en el mundo

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de la evolución este viernes de esta pandemia en España y en el mundo:

10.12. Yolanda Díaz asegura que Sánchez decidirá si amplía el estado de alarma en función del criterio de las autoridades sanitarias. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este viernes que el presidente del Gobierno decidirá si propone al Congreso de los Diputados la ampliación del estado de alarma más allá del 11 de abril en función del "criterio técnico" de las autoridades sanitarias. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, la titular de Trabajo ha insistido en que el Ejecutivo se debe "a lo que digan" los técnicos sanitarios para "acabar de una vez por todas" con la pandemia de coronavirus que mantiene a los españoles confinados desde el pasado 14 de marzo. "Las medidas que estamos tomando son durísimas y tienen este único cometido que es bajar la curva de contagios y salir rápidamente de la situación. Esta competencia es del presidente del Gobierno y estoy segura de que la va a tomar con un criterio técnico", ha apuntado. Por otro lado, Díaz se ha referido a las críticas del líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, y de algunos de los presidentes autonómicos. "Los presidentes, al igual que hicieron los responsables políticos, pedían estas medidas. Lo que no acierto es a entender que ha cambiado", se ha preguntado. La ministra ha recordado así que el presidente del PP pidió en una "intervención muy dura" la "restricción de la movilidad y el paro de las actividades" con el objetivo de "preservar la salud", las mismas medidas que, según ha apuntado, ha aprobado el Ejecutivo.

10.06. Torra advierte a la ONU de que las "amenazas" del TS impiden confinar a los presos en casa. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, criticando que no se ha permitido a los políticos encarcelados por impulsar el 1-O pasar el confinamiento en casa por "amenazas" del Tribunal Supremo (TS). En la misiva consultada por Europa Press el presidente catalán destaca las directrices que Naciones Unidas apuntaba el pasado 25 de marzo —en el marco de las medidas contra el coronavirus— de liberar a las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, y Torra le asegura que es el caso de estos políticos: "Me permito el término 'presos políticos' porque estoy convencido de que lo son", remarca. El presidente catalán relata en la carta que la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria para poder proceder a dichas recomendaciones, pero que el TS, a través de un comunicado de prensa difundido a periodistas, "advirtió y amenazó a las autoridades penitenciarias catalanas de posibles consecuencias legales, de carácter penal, si acordaban permitir que, durante el tiempo que dure esta situación de alarma y pandemia, se permitiese que los presos clasificados en régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permaneciesen en sus domicilios en régimen de confinamiento".

He dirigit una carta a l'Alta Comissionada de @UNHumanRights, @mbachelet, per denunciar les amenaces del Tribunal Suprem espanyol a les autoritats penitenciàries a l'hora de concedir permisos als presos polítics. No és possible cap mena de justícia a Espanya pic.twitter.com/93bGz6vhgv