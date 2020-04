Publicada el 02/04/2020 a las 17:08 02/04/2020 a las 17:08

"Estamos viviendo momentos complicados debido al Coronavirus. Todos tenemos que hacer un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades. Considero que los políticos no deben de ser menos y mostrar ejemplo. En estos momentos no todos ellos cumplen sus funciones debido a la situación y lo justo sería aplicar un ERTE". Esta petición, colgada en la plataforma Change.org, fue lanzada hace dos semanas y ha conseguido ya más de 390.000 firmas.

También es un debate que está muy vivo en las redes sociales en un momento en el que la crisis del Covid-19 se ha llevado por delante puestos de trabajo, ha obligado al cierre temporal de empresas y está provocando que los españoles se familiaricen con las siglas ERTE, las que se corresponden con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Un debate que reabre otro que se aviva de forma periódica, sobre todo en momentos de crisis económica: ¿son nuestros políticos unos privilegiados? ¿Tienen que apretarse el cinturón en los momentos en los que la sociedad lo pasa peor?

Siempre que se ha puesto sobre la mesa esta cuestión, los partidos tradicionales, con algunas excepciones personales, lo han tachado de demagógico. Pero los nuevos partidos, nacidos en un contexto de desencanto con el bipartidismo, sí han hecho batalla de ello. En estos días, desde Unidas Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, no han esquivado la polémica. Y el PSOE ha virado ahora anunciado que sus diputados y senadores donarán parte de la cantidad que perciben de las Cámaras mientras dure el confinamiento.

️Los senadores/as socialistas donarán las indemnizaciones por funciones representativas mientras dure el confinamiento por el #COVID19



Donarán en favor de entidades de carácter social en sus respectivas circunscripciones.



La ministra de Igualdad y número dos de la formación morada, Irene Montero, se ha mostrado esta semana a favor de que los políticos donen parte de sus ingresos para contribuir a la lucha contra la pandemia. "Nosotros ya lo hacemos de forma habitual, no sólo por esta situación. Ya donamos parte de nuestro salario. Eso es una práctica necesaria y nosotros lo destinamos en buena medida a causas sociales, colectivos y cajas de resistencia", respondió. Se le había preguntado por las propuestas del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Foro Asturias y la CUP destinadas a dedicar para el combate del coronavirus parte de las retribuciones que los parlamentarios perciben por el desempeño de su actividad en la Cámara. A estas iniciativas se sumó posteriormente Junts per Catalunya. Y el PSOE, este mismo jueves.

"Nuestros diputados donan todo el año parte de su sueldo, donde también está incluido ese complemento de unos 1.800 euros que el Congreso incluye en las nóminas de aquellos diputados que no son de Madrid", subrayan fuentes del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos.

Un dinero sin una actividad que lo respalda

La esencia de estas demandas está en que, dado que la Cámara apenas tiene actividad estos días y, por tanto, ese dinero no está siendo empleado, lo lógico, defienden sus promotores, es que se destine a la lucha contra la pandemia.

Los parlamentarios perciben mensualmente una asignación básica, conocida como asignación constitucional, de 2.972,94 euros brutos al mes. La cantidad es la misma para todos los diputados. A ella hay que sumar una serie de complementos en función del papel que sus señorías desempeñen en el Parlamento —los cargos en las comisiones— y una "indemnización" mensual, exenta del pago de impuestos, para contribuir al pago de los gastos derivados de la actividad parlamentaria en Madrid, ciudad en la que se ubica el Congreso de los Diputados. Son 917,03 euros al mes para quienes en las elecciones fueron elegidos por la circunscripción de Madrid y 1.921,20 euros para quienes lo fueron por cualquier otra. Estas son las cantidades sobre las que algunos partidos han puesto ahora el foco.

Teniendo en cuenta que hay 37 diputados electos por Madrid y 313 por el resto de circunscripciones, la recaudación por este concepto sería, en el caso del Congreso, de 635.265,71 euros al mes. En todo caso, la renuncia no supone reducción del gasto público. En el caso de la Cámara Alta, las cantidades son algo inferiores.

Este tipo de iniciativas, explican desde la Cámara, no pueden ir más allá de la voluntad de cada uno de los parlamentarios o de los grupos. El Congreso, recuerdan, no puede forzar a ningún diputado a renunciar a su asignación. Otra cosa es el destino que cada uno decida dar a ese dinero que le llega de forma mensual a su cuenta corriente. A diferencia del grueso de los asalariados, la relación de sus señorías con el Parlamento "no es una relacion contractual".

"La Presidencia del Congreso no puede decidir dejar de abonar, total o parcialmente, las retribuciones de los parlamentarios", insisten. Además, informan de que será una próxima reunión de la Mesa de la Cámara la que estudiará la iniciativa de la CUP encaminada a que la Cámara no abone este mes la indemnización con la que se compensa a los diputados por los gastos de su actividad parlamentaria en Madrid.

De forma paralela, la Presidencia de la Cámara ha recibido, según avanzó este jueves en su perfil de Twitter el diputado Odón Elorza (PSOE), su renuncia al cobro de la dieta para gastos por desplazamiento en la nómina de abril. "Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la la presidenta del Congreso el 14 y 21 de marzo", recordó.

Sobre la renuncia de retribuciones del diputado Elorza, la Presidencia del Congreso, en manos de Meritxell Batet (PSOE), trasladará su petición a la Secretaría General, que es el órgano que tiene delegada la facultad de ordenar los pagos, para que proceda a su cumplimiento. Iniciativas como la de Elorza no han sido muy frecuentes hasta el momento. En la Cámara Baja informan de que peticiones de este tipo se atenderán siempre que haya "una voluntad expresa".

Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.



Hay un precente de estos gestos en la X Legislatura, la que arrancó tras las generales de diciembre de 2011. El diputado Toni Cantó —fue elegido en la lista de UPyD por Valencia, ahora en Cs— informó de que, al disponer de casa en Madrid, donaba parte de esta indemnización a una obra benéfica. "Tengo casa en Madrid, sería un timo que cobrara las dietas que me corresponden por pernoctar en Madrid en un hotel", justificó.

¿Cuál es la posición ahora de Ciudadanos? En el partido naranja aseguran que "los políticos deben dar ejemplo". Si durante esta crisis la actividad parlamentaria fuera telemática como ha solicitado Cs en retiradas ocasiones, recalcan, "los políticos no cobrarían dietas por desplazamientos". "Nosotros lo hemos exigido por todos los medios posibles a la Mesa del Congreso. ¿Por qué pedimos a los españoles que cumplan su parte del trato quedándose en casa y no los políticos no predican con el ejemplo? Si la propuesta de Cs hubiera salido adelante, ya no se estaría cobrando la parte correspondiente a los desplazamientos y actividades presenciales", añaden fuentes de la dirección de la formación liderada por Inés Arrimadas.

El Partido Popular, principal partido de la oposición, no ha fijado todavía una postura oficial al respecto.

El caso andaluz

Fuera de las Cortes, la presidenta del parlamento andaluz, Marta Bosquet (Ciudadanos) ya ha anunciado que la cámara regional dejará de pagar las dietas de desplazamiento a sus diputados. No obstante, se rechazó la propuesta de Adelante Andalucía de ir más allá y aplicar un recorte salarial a los parlamentarios.

Las dietas de desplazamiento no se van a cobrar durante este estado de alarma. Ya comuniqué a Intervención del Parlamento Andaluz buscar la fórmula con una modificación presupuestaria para que se done a la sanidad. El resto de donaciones ya es una cuestión personal de cada diputado

Por su parte, el presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC) sacó adelante unas propuesta para que los diputados que donaran la parte del salario correspondiente a las dietas de desplazamiento del mes de marzo a la lucha contra la pandemia.

La extrema derecha de Vox también ha puesto el foco en los parlamentos autonómicos. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto que se disuelvan los parlamentos autonómicos y el sueldo de los diputados vaya destinado a la sanidad pública y a poder dar liquidez a las empresas y autónomos para poder paliar la crisis del coronavirus, informa Europa Press.

¿Recortes a la vista para los funcionarios?

Hasta la fecha, el Ejecutivo no se ha planteado que los funcionarios vean reducido su sueldo.

La semana pasada, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, salió a desmentir de forma tajante las informaciones que así lo apuntaban. "En ningún momento lo hemos planteado", dijo, criticando que "este tipo de bulos hacen daño a la gestión de la crisis". Además, aprovechó para poner en valor el trabajo de los empleados públicos en un momento en el que, dijo, "son más imprescindibles que nunca".