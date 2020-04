Publicada el 07/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 06/04/2020 a las 22:40

Empezó con un aplauso, un gesto simbólico que pretendía reconocer el valor de los profesionales que se dejan la piel en los hospitales, incluso antes de que la crisis del coronavirus atravesara las fronteras. La ciudadanía avaló así una suerte de pacto velado en homenaje a los trabajadores sanitarios. Aunque la emergencia sanitaria ha hecho mella en el sector, al mismo tiempo ha puesto sobre la mesa el peso de la sanidad pública y de quienes la sostienen. Pero, ¿cuáles son las condiciones en las que batallan los trabajadores?

Las diferencias salariales en cada comunidad se consolidan como la principal característica de la profesión. Pero un vistazo a las tablas retributivas de algunos territorios permiten un esbozo del panorama general. En Madrid, el sueldo anual de un Jefe de Departamento –de acuerdo a la última actualización, fechada a febrero de este año– corresponde a 59.766,04 euros, el de un Facultativo Especialista es de 45.493,66 euros y el de un Enfermero en Unidad Hospitalaria, Quirófano, Urgencias, UCI y UVI es de 26.393,24 euros al año. En Andalucía, tal y como publicó la comunidad el pasado mes de febrero, un Jefe de Departamento Facultativo en Hospital cobra 73.620,2 euros anuales, un Médico de Familia en Servicio de Cuidados Críticos y Urgentes gana 53.187,85 euros al año y un Enfermero 29.827,10 euros.

La Organización Médica Colegial de España (OMC), viene constatando año tras año tales diferencias en el ámbito de la Atención Primaria. De esta manera, un médico de tipo 1 andaluz cobraría, sin guardias, 33.804 euros de salario bruto anual (25.651 neto), frente a los 56.183 (39.666 neto) que vendría a cobrar aquel que ejerce en la Región de Murcia. En ambos casos, la cifra aumentaría con guardias hasta alcanzar los 44.493 euros anuales brutos (32.347 netos) en Andalucía y los 73.645 en Murcia (49.964 netos). Junto con Andalucía, se encuentran a la cola otras comunidades como Galicia, Cataluña o Navarra. En el extremo opuesto, País Vasco, Canarias e Illes Balears gozarían de mejores condiciones salariales.

El mismo estudio comparativo destaca la erosión que ha supuesto la crisis económica en las condiciones laborales de los médicos. Entre los años 2009 y 2018, los profesionales de Atención Primaria dejaron de percibir entre 878 y 1.432 euros, de media y en bruto al año. Las pérdidas llegan a superar los cuatro mil euros anuales en los casos más acuciantes.

De acuerdo al informe Remuneración Económica y Satisfacción Profesional, elaborado en 2019 por Medscape, el ingreso anual de los médicos españoles asciende a 58.000 euros de media. En base al mismo estudio, confeccionado mediante encuestas entre más de 900 profesionales de 34 especialidades, los médicos de Atención Primaria ganan un 14% menos que los especialistas y las mujeres, en ambos casos, soportan una brecha que equivale al 19%.

El mismo estudio determina que la jornada laboral de los médicos oscila entre las 40 y las 38 horas por semana en atención al paciente, aunque la inmensa mayoría (61%) admite dedicar entre una y catorce horas a la semana a cuestiones relacionadas con burocracia administrativa.

Desde el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explican a infoLibre que existen "diferencias retributivas entre comunidades, por la propia legislación y en función de los recursos". Cada comunidad, abundan, "confecciona sus nóminas y tiene conceptos retributivos diferentes", hasta el extremo de que personal sanitario de una comunidad termina por desplazarse a otra limítrofe buscando una mejora de condiciones.

Julián Ordóñez, secretario de Sanidad en UGT Madrid, comenta en conversación con este diario que la situación de la Comunidad de Madrid se encuentra en un término medio en comparación con el resto de territorios. El sindicalista sí destaca el oxígeno que ha supuesto para la sanidad madrileña la recuperación de la carrera profesional. En el año 2018, la Comunidad de Madrid acordó recuperar, de manera progresiva, el complemento salarial que viene a premiar el esfuerzo que "los profesionales hacen por formarse, formar a otros, mejorar su excelencia o cumplir objetivos". Todo ello, agrega Ordóñez, "ha dado un pequeño empujón a los sueldos de todos los profesionales", aunque todavía sigue existiendo una gran excepción: el personal interino y eventual.

En el mismo punto se detiene Rosa Cuadrado, su homóloga en CCOO. "La carrera profesional al final sirve para retribuir la experiencia, el compromiso con los objetivos de la administración o la formación continuada", completa, "es un modelo a nivel estatal, pero eso no significa que todas las comunidades lo tengan implementado al mismo nivel".

Los profesionales de la salud, subraya la portavoz de Comisiones Obreras, "como la mayor parte de los empleados públicos, no han recuperado todo el salario perdido a raíz de la crisis económica" y de hecho el personal "no siente haber recuperado el poder adquisitivo, más allá de que nunca se ha sentido bien retribuido". Todo ello, puntualiza Cuadrado, teniendo en cuenta que dicha "carrera profesional no es de las mejores, pero tampoco de las peores". El 84% de los médicos encuestados por Medscape dice estar insatisfecho con su remuneración, porcentaje que escala al 87% en el caso de los especialistas.

Cuadrado fija la mirada también en el ámbito privado. "Los trabajadores de la sanidad privada sí tienen salarios de miseria", denuncia y recuerda que en Madrid los profesionales de la privada también están atendiendo buena parte de los casos del covid-19, "con mucho menos personal y pocos medios". En la sanidad privada, según el Convenio de Establecimientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, un enfermero cobraría 1.268,04 euros al mes –sin complementos ni antigüedad– y un médico 1.424,67 euros mensuales.

La respuesta tras la crisis

Las voces consultadas coinciden en las jornadas maratonianas, las condiciones de precariedad y la ausencia prácticamente total de descanso para los profesionales de la sanidad durante el estado de alarma. Y sin embargo, los sindicatos se inclinan por aplazar las protestas que tomaron forma, en su día, de marea blanca.

Cuadrado reconoce que han "dejado al margen las reivindicaciones", esencialmente porque apenas hay espacio para pensar en otra cuestión que no sea la emergencia sanitaria. "Ahora mismo tenemos que seguir poniendo todos los recursos que podamos, hacer todos los esfuerzos que haya que hacer y salir de esta crisis sanitaria", sostiene. Todo ello, matiza, sin perder de vista los derechos de sus trabajadores: "Cuando salgamos, cuando se normalice la situación, habrá que poner sobre la mesa muchas cosas".

Ordóñez recuerda, en añadido, que la salud de los usuarios ha estado siempre por delante para los profesionales. "Las huelgas y las mareas se hacen siempre que no haya riesgo para los pacientes", explica. "Ahora ni se nos pasa por la cabeza".

También CSIF contempla la huelga como una opción "absolutamente descartada", pero el sindicato sí ha reaccionado a la crisis sanitaria con respuestas contundentes. En ese sentido, CSIF ha denunciado al Ministerio de Sanidad ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por "su gestión ante el coronavirus". Los casos detectados y las muertes confirmadas "por la falta de previsión y material de protección pueden constituir delitos contra los trabajadores por infracción de normas de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente", argumentan.

Buena parte de los trabajadores sanitarios reservan las fuerzas para la etapa que se abra tras la crisis. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ya ha anunciado que pedirá, cuando la situación entre en calma, compensaciones para los médicos en las mesas sectoriales de cada comunidad.

Cuadrado coincide en que debe "haber alguna manera de compensar el sobreesfuerzo que han hecho todos los profesionales", aunque las fórmulas para caminar hacia esa compensación todavía no están sobre la mesa. Para Ordóñez, el mecanismo que debe activarse es relativamente sencillo: "A los trabajadores hay que compensarles, no dándoles un incentivo extraordinario, sino mejorando sus condiciones, que se han visto mermadas".

El sindicalista considera ya una obviedad "la importancia de la sanidad pública en este país" y la crisis lo ha demostrado con especial intensidad. "Las autoridades ya se han dado cuenta, las comunidades ya se han dado cuenta, ahora queda que lo quieran reconocer", reflexiona, de manera que "se recuperen los derechos que se han ido perdiendo todos estos años".

Una mirada a los países del entorno

Las últimas estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recopiladas en el informe Health at a Glance 2019, muestran que un médico español de medicina general habría cobrado en 2017 aproximadamente el doble del salario medio –1.889 euros mensuales brutos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE)–, una retribución en línea con el resto de países de la OCDE. Un médico especialista, por su parte, ganaría más de dos veces el salario medio (2,39). En el caso de las especialidades la cifra se dispara en países como Chile (cobran cinco veces por encima del salario medio), Alemania (donde multiplican el salario medio por 3,5) o Reino Unido (por 3,28). La misma estimación calcula que los enfermeros españoles ganarían 1,29 veces el salario medio.

De acuerdo al informe Los sistemas sanitarios en los países de la Unión Europea, publicado el año pasado por el Ministerio de Sanidad, España cuenta con 3,9 médicos en ejercicio por cada mil habitantes –datos de 2017–, muy cerca de la media europea, que se queda en los 3,7 médicos. A la cabeza, Grecia con 6,3 médicos, Austria con 5,1, Lituania con 4,6, Portugal con 4,4 y Bulgaria con 4,2. En cuanto al número de enfermeros en ejercicio por cada cien mil habitantes, los españoles se quedarían en 5,7, por debajo de la media europea, anclada en los 8,4. Finlandia se lleva el oro (14,3), seguida de Alemania (12,9), Irlanda (11,9), Luxemburgo (11,7) y Bélgica (11).

La disposición de recursos materiales es igualmente un factor revelador a la hora de completar la panorámica del sector. En ese sentido, el mismo informe determina que el número de camas en hospitales es de tres por cada mil habitantes, mientras que en la media europea la cifra asciende a cinco. Al frente se encuentra Alemania, con ocho, Bulgaria con 7,5, Austria con 7,4, Hungría con siete y Rumanía con 6,9. España se queda a la cola, solo por delante de Dinamarca (2,6), Reino Unido (2,5) y Suecia (2,3). Casi todos los países europeos, en añadido, han experimentado mermas en relación a las cifras registradas en 2001.

El estudio comparativo también detetmina que el gasto sanitario público y privado en territorio español fue de un 8,9% del Producto Interior Bruto (PIB). En Francia, este gasto ascendió a 11,3%, en Alemania al 11,3%, en Suecia al 11%, en Austria al 10,4% y en Bélgica al 10,3%.