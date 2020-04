Sólo los positivos por covid-19, no los sospechosos: Sanidad pone orden en el recuento autonómico de muertos

Publicada el 17/04/2020 a las 11:08 Actualizada el 17/04/2020 a las 13:41

El Ministerio de Sanidad dio este viernes un paso que pretende que sea definitivo para que las cifras de muertes por covid-19 que ofrecen las comunidades autónomas sean lo más homogéneas posible y, por tanto, permitan hacerse una idea aproximada del mapa de la expansión del virus. La decisión intenta poner orden en la forma en la que las regiones venían ofreciendo los datos. De hecho, esta misma semana, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, informaba de que no podían facilitar datos de los fallecidos en residencias, un porcentaje altísimo de las muertes, porque "dos o tres comunidades autónomas" no habían trasladado las cifras todavía.

Los cambios que el departamento de Salvador Illa quiere poner en práctica figuran en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La nueva orden obliga a las comunidades autónomas a comunicar los casos fallecidos con infección por covid-19, independientemente del lugar de la muerte. Ya sea en los domicilios, en los hospitales o en las residencias de mayores, la verdadera zona cero de esta pandemia.

La nueva normativa establece, además, que las comunidades deberán informar, sobre el total de casos confirmados mediante PCR o test rápido, de aquellos que han presentado síntomas o que son asintomáticos en el momento de la prueba, así como del total de casos confirmados de covid-19 en profesionales sanitarios. La esencia sigue siendo la misma que en las otras dos órdenes ministeriales previas: para que una persona sea introducida en estas estadísticas de Sanidad previamente tiene que haber dado positivo en una de estas dos pruebas. No es un criterio inventado por el Ministerio de Sanidad. Se trata de una directriz de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En definitiva: no se puede contabilizar como fallecido por covid-19 a alguien que no ha sido sometido a la prueba y no ha dado positivo.

Estos cambios tardarán un tiempo en verse reflejados en las estadísticas y, hasta que estén todos volcados, podrán apreciarse algunos desfases en la información ofrecida por Sanidad, como ha ocurrido este viernes. España ha sumado 585 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone un 3% más respecto al día anterior, cuando se notificaron 551 fallecimientos. El hecho de que el trágico balance sea de 19.478 muertes, según las cifras oficiales de Sanidad, cuando el jueves eran 19.130 no cuadra con esos 585 fallecidos. Simón ha explicado que se debe a una "discrepancia" de datos con una región que no precisó. "Vamos a corregir las series y podría haber una variación en los datos en los próximos dos o tres días", añadió.

Críticas de la oposición y la posición de Cataluña

Mucho se ha criticado desde la derecha y desde algunas comunidades autónomas a la forma en la que el G0bierno centra ofrece, a diario, los datos de los fallecidos, contagiados, ingresados en UCI... Incluso en sede parlamentaria se han llegado a escuchar acusaciones de "engaño" u ocultación de datos. Pero, en última instancia son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de trasladar esos datos que después recopila el ministerio.

La orden de Sanidad llega dos días después de que la Generalitat de Cataluña cambiara la forma de contabilizar sus casos, pasando estos de 3.855 a 7.097. ¿El balance? 3.242 fallecidos que hasta la fecha no habían aflorado. Para el nuevo cómputo, esta comunidad autónoma sumaba los fallecidos en domicilios y residencias, como ahora se pretende a nivel nacional. Pero también incluía los datos de las funerarias respecto a los fallecidos con sospechas de covid-19. Es decir, aquellos en los que no existen pruebas de confirmación, pero que podrían haber tenido síntomas o estar en contacto con contagiados. El departamento de Illa ha hecho, pues, una enmienda a la totalidad de la forma en la que la Generalitat pretendía trasladarles las cifras.

También es clave la cuestión de las residencias. Este diario ha informado de que no todas las comunidades autónomas han rendido cuenta de igual forma de sus casos de fallecidos por covid-19. Por ejemplo, desde Castilla-La Mancha se ha facilitado al ministerio, a diario, el número de muertes en residencias de mayores en aquellos casos en los que el fallecido había dado positivo en la prueba. Pero en Madrid eso no ocurrió hasta la semana pasada, tal y como ha reconocido el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.

"Lo que ha faltado es que los fallecidos en residencia que todavía no estaban confirmados por Sanidad mortuoria no se han incorporado, pero se van a incorporar", explicó la semana pasada. Una vez se incorporen estos datos se comprobará el desfase entre las cifras ofrecidas en los últimos días y la real.

La polémica de Castilla-La Mancha

La polémica sobre las cifras de fallecidos estalló hace más de una semana a raíz de una nota del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. El tribunal alertaba de que el número de licencias de enterramiento expedidas por los registros civiles de esta región en marzo de 2020 había aumentado un 96,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

Del total de fallecidos, 3.319, en 1.921 licencias de enterramiento, el 57,9 %, se recogía como causa del fallecimiento el covid-19 o "sospecha compatible con covid-19", una cifra superior a los 774 fallecidos oficiales registrados por la estadística ofrecida por Sanidad al cierre del tercer mes del año. Esto supondría que en la contabilidad oficial faltarían por incluir 1.398 muertes. Es decir, que las muertes reales casi triplicarían los datos de fallecimientos de la región en el mes de marzo.

Desde las comunidades, no sólo las gobernadas por el PP, salieron a defender que ellos trasladan a Sanidad los datos que les pide. Y que esos datos pasan por ofrecer las muertes soló cuando vienen acompañadas de un positivo en la prueba. El balance que facilitó el Tribunal Superior incluían a los fallecidos por el covid-19, pero también a los sospechosos.

Justicia ha demandado a los registros civiles que envíen la información de todas las defunciones inscritas desde el 14 de marzo. Pero Sanidad sólo va a contabilizar a efectos de hacer públicos los datos a aquellas muertes respaldadas por un positivo por covid-19.

El sistema paso a paso

¿Cómo funciona la transmisión de datos de las Comunidades Autónomas a Sanidad? Hasta la fecha se han presentado tres órdenes ministeriales al respecto, la de este viernes, la del día 21 de marzo y la del 15 de marzo. En el ministerio sostienen que en el caso de las dos primeras órdenes no hubo gran cambio entre ambos documentos, sólo "cuestiones técnicas, modificaciones menores".

La orden de este viernes señala que, además de los fallecimientos, las comunidades deberán comunicar los casos acumulados totales confirmados que han ingresado en centros hospitalarios u otros centros habilitados para la atención de pacientes, incluyendo las UCI. Esta información será remitida diariamente en el intervalo de las 20-21 horas.



En cuanto a la información sobre la capacidad asistencial se señala que los centros hospitalarios público, y privados con camas UCI, reanimación o recuperación post-anestesia, que atiendan a pacientes con covid-19, deberán informar diariamente, entre las 13.00 y las 14.00 horas, sobre el número total de camas, las ocupadas por casos de covid-19 y por personas sin el virus, el número de ingresos que se han producido por el virus en las últimas 24 horas, el número de altas y las altas previstas para las próximas 24 horas.



Adicionalmente, todos los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, que atiendan casos de covid-19 tendrán que remitir al Gobierno información relativa a la presión de Urgencias por el virus, considerando como ingresos el número de personas infectadas.