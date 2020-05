Publicada el 22/05/2020 a las 09:00 Actualizada el 22/05/2020 a las 10:44

Sigue en infoLibre este viernes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

11.00. Echenique reafirma que se van a "cargar" la reforma laboral del PP, a pesar del "ruido" y los "editoriales". El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reafirmado este viernes que, a pesar del "ruido" y las "tertulias", se van a "cargar" la reforma laboral del PP, tal y como firmaron en el pacto con EH Bildu a cambio de su abstención en la prórroga del estado de alarma, antes de ser corregido, y como figuraba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición. Así lo ha afirmado en un mensaje en Twitter, recogido por Europa Press, tras la polémica y la nueva discusión que ha generado dentro del Gobierno de coalición, por la rectificación del PSOE, renunciando a la derogación "íntegra", y el rechazo de la vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La reforma laboral del PP sirve para precarizar los empleos, facilitar el despido y bajar salarios. Hemos acordado que nos la vamos a cargar, lo cual es una gran noticia para millones de trabajadores.



Detrás de todo el ruido, los editoriales de PRISA y las tertulias, está esto. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) May 22, 2020

10.15. Simancas asegura que "la culpa" de que el PSOE pactase con EH Bildu "la tiene el PP por dejar tirados a los españoles". El secretario general del PSOE en el Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, ha asegurado este viernes que "la culpa" de que los socialistas pactasen con EH Bildu la derogación de la reforma laboral "la tiene el Partido Popular por dejar tirados a los españoles" al no apoyar la prórroga del estado de alarma. En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Simancas ha reconocido que quizás fue "inoportuno" alcanzar este acuerdo, que ha provocado que la CEOE haya suspendido el diálogo social con el Ejecutivo. "La CEOE se ha levantado y volverá a la mesa. No hay alternativa al dialogo social", ha opinado.

10.09. Junqueras: "Si no cumplen con la mesa de negociación, no hace falta que cuenten con ERC". El exvicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado al Gobierno de que si no cumple con la mesa de negociación con Cataluña "no hace falta que cuenten con ERC", tras lo que ha reprochado que el Ejecutivo central haya escogido a la derecha, en referencia al apoyo de Ciudadanos a la quinta prórroga del estado de alarma. "No tenemos nada. Hemos visto que firman pactos que después desdicen", ha criticado Junqueras en una entrevista en Telecinco este viernes recogida por Europa Press y en alusión al pacto firmado por el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral, que los socialistas han matizado después.

10.05. Gobierno Vasco cree "chocante" el acuerdo del PSOE con EH Bildu justo cuando hay "un acoso intolerable" a Mendia. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, cree "chocante" el acuerdo alcanzado por el PSOE con EH Bildu en Madrid para la derogación de la reforma laboral, que se ha producido justo cuando hay "un acoso intolerable" a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, en cuyo domicilio arrojaron pintura roja y pasquines en las que la calificaban de "asesina". A ello siguió, al día siguiente, el paso de una caravana de coches con carteles a favor del preso de ETA Patxi Ruiz por delante de su vivienda. Erkoreka se ha mostrado preocupado por el rechazo a condenar estos actos –también a los numerosos ataques a las sedes de los partidos políticos– por dirigentes de EH Bildu, en cuyas declaraciones ha visto "un fondo de justificación y de resistencia a condenar y a rechazar ese tipo de conductas". A su juicio, estos ataques "abren una espita" y ha preguntado si todo "acaba en la pintura o puede ir más allá".

#Entrevista Me ha sorprendido que un partido como #EhBildu, que nos ha criticado tanto, e incluso llamado traidores, por negociar y pactar en #Madrid cosas para #Euskadi, ahora normalice tan rápido los acuerdos @Herri_Irratia pic.twitter.com/AkvMUmyk10 — Josu Erkoreka (@jerkoreka) May 22, 2020

10.03. La pandemia de coronavirus deja más de 333.000 muertos y más de 5,1 millones de casos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 333.000 víctimas mortales y más de 5,1 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando más de 25.000 casos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a 5.106.886 casos y 333.001 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,95 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la lista, con 298.418 personas curadas, seguido por Alemania, con 158.427 pacientes salvados, y por España, con 150.376. 10.00. China renuncia a fijar una meta de crecimiento del PIB en 2020 por la incertidumbre del coronavirus. China no fijará ningún objetivo de crecimiento de la economía para el año 2020, algo que no sucede desde 1990, como consecuencia de la "gran incertidumbre económica" relacionada con la pandemia de covid-19 y su impacto en el gigante asiático y en el entorno comercial a nivel internacional, según ha indicado el primer ministro chino, Li Keqiang, en su discurso de apertura de la Asamblea Nacional Popular (ANP), la sesión anual del Parlamento chino.

09.00. Bolsonaro anuncia la apertura "inminente" de la economía tras un nuevo récord de muertes en un día. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha anunciado este jueves que la reapertura de la economía es "inminente", pese a que el país se encuentra en los peores momentos de la pandemia de la covid-19, tras haber registrado un nuevo récord de muertes en un solo día, 1.188. El mandatario de extrema derecha ha participado este jueves por videoconferencia en una reunión con algunos de los gobernadores estatales para tratar esta situación, así como un almuerzo con el alcalde Río de Janeiro, Marcelo Crivella, quien defendió que la ciudad ya estaba lista para comenzar con su rutina habitual. "Hoy hablé con el alcalde Crivella sobre temas que son de su responsabilidad. Una muy buena conversación. Estamos a punto de abrir, con responsabilidad, es lógico, el comercio, para que la miseria no se aplique en Brasil", ha contado este jueves a sus acólitos, congregados a las puertas del Palacio de la Alvorada.

08.00. Trump dice que no va a dar a la prensa "el placer" de verlo con mascarilla. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que no va a dar a la prensa "el placer" de verlo con una mascarilla, utilizadas para prevenir un posible contagio de la covid-19, a pesar de utilizarla. "No quiero dar a la prensa el placer de verlo", ha indicado Trump durante una visita a una fábrica de Ford en Míchigan, donde se ha ordenado a todos los empleados que las lleven para protegerse.