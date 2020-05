De la alegría al enfado: Andalucía no entiende por qué Granada y Málaga se queden atrás mientras Euskadi ve en su gestión el éxito de entrar en fase 2

Publicada el 22/05/2020 a las 18:10 Actualizada el 22/05/2020 a las 19:20

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes en rueda de prensa las comunidades autónomas que cambiarán de fase este lunes 25 de mayo, según el plan de desescalada establecido por el Gobierno para combatir la pandemia del covid-19. A continuación recogemos las decisiones tomadas por Sanidad territorio a territorio, y las reacciones de los respectivos ejecutivos autonómicos.

Andalucía

Sanidad ha anunciado que toda Andalucía avanzará a la fase 2, salvo las provincias de Granada y Málaga, ya que pasaron a la fase 1 el pasado lunes 18 y el Gobierno exige un periodo mínimo de 14 días para avanzar de fase, como ha recordado Fernando Simón en la rueda de prensa de este viernes.

Sin embargo la Junta de Andalucía se muestra contraria a los criterios de Sanidad y alega que tienen “mejor dato” que otros territorios del país. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, afirma en un comunicado que la decisión va "en contra de todos los criterios e informes elaborados por la Consejería de Salud y Familias y los propios técnicos del Ministerio". "No puedo compartir la decisión del ministro Illa; aunque la respeto, no la puedo compartir ni entender, porque supone un agravio a Andalucía con respecto a otras comunidades autónomas", sostiene.

▶ La decisión del Ministerio de Sanidad va en contra de todos los criterios e informes elaborados. Las provincias de #Málaga y #Granada deberán permanecer una semana más en la Fase 1 del desconfinamiento tras el estado de alarma. ➡ https://t.co/yAa3hl8Nir ✅ pic.twitter.com/gPywxe2bPH — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) May 22, 2020

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que en un tuit alega que la decisión del Gobierno es “incomprensible” y se ha tomado “ con poca transparencia y en contra de los criterios técnicos”.

Es incomprensible que el Gobierno central vuelva a dejar atrás a Granada y Málaga con poca transparencia y en contra de los criterios técnicos. #Andalucía cumple y hemos hecho un gran esfuerzo para demostrarlo. Seguiremos actuando con responsabilidad y denunciando los agravios. pic.twitter.com/rur5cpdhgF — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 22, 2020

Galicía

Sanidad ha aprobado, al igual que en gran parte del país, el avance a la fase 2 de la totalidad de la región. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pese a que ha recibido con “lógica alegría” la noticia, “no entiende” que no se autorice la movilidad entre las cuatro provincias, tal y como solicitó al ministerio. Insiste en que volverá a plantear la medida al Gobierno central, aunque admite que “no son optimistas” con que se apruebe. “No sé si esto puede cambiar desde el lunes. Voy a volver a plantearlo".

También critica la decisión del Gobierno de escoger las provincias como unidades territoriales, y no las áreas de salud. "No entiendo a qué se deben estas limitaciones administrativas y no sanitarias. El problema aquí es sanitario y no administrativo", apunta. Sin embargo se muestra optimista sobre los datos de la pandemia en la región, y confía que Galicia "va a ser capaz se superar la pandemia con unos datos de letalidad mucho mejores que la media de las comunidades autónomas"

País Vasco

Euskadi también ha aprobado el pase a la fase 2 de la totalidad de su territorio. El Gobierno de Urkullu ve la decisión como “una buena noticia”, y se felicita del comportamiento de sus ciudadanos: "Este paso ha sido posible gracias a la actitud ejemplar de la población vasca y al trabajo de miles de profesionales sanitarios, sociosanitarios y esenciales", ha señalado en un comunicado. Del mismo modo, atribuyen los buenos datos a la acción del Ejecutivo autónomo, y apuntan a que "la decisión de avanzar en la desescalada viene a confirmar que la propuesta realizada por el Gobierno Vasco fue, de nuevo, adecuada".

Sin embargo el Ejecutivo vasco se mantiene prudente y estudiará detenidamente los detalles de la orden ministerial sobre las nuevas condiciones de esta fase. Por el momento ha decidido mantener los criterios de movilidad en los municipios de menos de 10.000 habitantes, por lo menos hasta que Sanidad “aclare” algunos aspectos.

Islas Baleares

El archipiélago también acompaña a Galicia y al País Vasco en su cambio de fase. La presidenta del Govern Ballear, Francia Armengo, se ha felicitado de la decisión de Sanidad en Twitter, donde califica el avance de “una gran noticia que nos debe animar a seguir haciendo las cosas bien”, y ha remarcado el compromiso ciudadano de los habitantes del a región. “Gracias a los sanitarios, a los ciudadanos, al compromiso colectivo, Mallorca, Menorca e Ibiza iniciarán la Fase 2 el próximo lunes”, apunta.

Gràcies als sanitaris, als ciutadans, al compromís col·lectiu, Mallorca, Menorca i Eivissa iniciaran la Fase 2 el pròxim dilluns.



Una gran notícia que ens ha d'animar a seguir fent les coses bé. Avançam preparats, amb responsabilitat i prudència, entre tots. Enhorabona a tothom! pic.twitter.com/VqTTTlQgGe — Francina Armengol (@F_Armengol) May 22, 2020

La líder el Ejecutivo Balear también apunta a la responsabilidad y la prudencia, y recuerda la labor del personal sanitario para hacer frente a la pandemia. Del mismo modo celebra que el cambio de fase suponga una reactivación de la economía y la reapertura de los comercios locales.

Balears segueix avançant cap a la normalitat. Dilluns totes les illes estarem en Fase 2 i recuperarem drets i llibertats. Una gran notícia fruit del compromís col·lectiu que no ens ha de fer baixar la guàrdia. Ara més que mai, protegim-nos i siguem responsables. Això no ha acabat pic.twitter.com/waMdhozBeV — Francina Armengol (@F_Armengol) May 22, 2020

Navarra

La Comunidad Foral también avanza a la fase 2 con una propuesta específica para la región, según apunta la presidenta María Chivite, que indica que esta fase de desescalada “contempla un enfoque más acotado que el marco general". "Se van a ir reabriendo centros de día para personas mayores y el servicio de atención a domicilio" y "se van a regular las visitas a los centros de discapacidad", ha precisado.

Los centros de educación infantil y de de 4º de la ESO no se reabrirán, y se plantea la reanudación de la actividad para 2º de Bachiller de cara a las pruebas de acceso. También se eliminará la restricción municipal para hacer deporte, y se pone un aforo máximo de 200 personas para las actividades culturales y deportivas al aire libre.

Finalmente ha reconocido la labor del departamento de Salud y la responsabilidad de los ciudadanos, a los que atribuye la favorable evolución de la epidemia en la región. "El impacto se ha reducido notablemente", indica, "así se ha valorado de manera positiva por el Ministerio". Sin embargo apunta a la responsabilidad individual y la prudencia para mantener estos datos: "No hay que pensar que el final de la desescalada es el final del Covid-19, esto es un proceso pero después vendrá aprender a convivir en otro escenario y nos exigirá un esfuerzo añadido".

Madrid

Finalmente la Comunidad de Madrid avanza a la fase 2, tras ser negada su solicitud dos veces desde que se inició el plan de desescalada. Sanidad incidió en esas dos ocasiones que la decisión obedecía únicamente a criterios técnicos y sanitarios, mientras que el ejecutivo de Ayuso acordó denunciar al Tribunal Supremo con la "duda razonable" de que no se estaban empleando criterios objetivos. Illa ha confirmado este viernes el progreso de la región tras estudiar la nueva documentación aportada por la comunidad esta semana, y asegura que "no influyen otras razones que técnicas y la prudencia, que seguirá guiando la desescalada".

Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha felicitado la noticia en Twitter, y apunta que Abrirán las terrazas y podremos ver a nuestros familiares, pero esto no debe suponer una excusa para relajarnos". "Es momento de ser más prudentes que nunca", incide.

IMPORTANTE:



Madrid pasa este lunes a Fase 1. Abrirán las terrazas y podremos ver a nuestros familiares, pero esto no debe suponer una excusa para relajarnos.



Es momento de ser más prudentes que nunca.



Usa la mascarilla. Protégete y protege a quienes te rodean.#Pontela — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) May 22, 2020

Ayuso y Almeida ofrecerán esta tarde una rueda de prensa para mostrar sus impresiones sobre la decisión de Sanidad.

Comunitat Valenciana

Valencia no solicitó el paso a la fase 2 siguiendo el criterio de "máxima prudencia" que defiende el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, justificándose en el “ligero repunte” del 0,66 al 0,89 que registró en la tasa de contagios. "Hemos cumplido estrictamente lo que nos han dicho los expertos; queremos ser extremadamente prudentes para no dar ningún paso atrás", ha recalcado el president, que recuerda que "el virus sigue entre nosotros". Sin embargo recuerda que la Comunitat está en mejores condiciones que otras CCAA, y reitera su petición de que se permita el baó manteniendo la distancia de seguridad.