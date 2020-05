Ayuso niega que se diesen indicaciones "políticas" sobre qué pacientes entraban en la UCI: "Siempre priman criterios médicos"

Publicada el 31/05/2020 a las 17:55 Actualizada el 31/05/2020 a las 18:34

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este domingo que "siempre priman criterios médicos y profesionales" para decidir quién entra en la UCI de un hospital, recalcando que "jamás se antepone una decisión política a salvar la vida de los pacientes". Así lo ha aseverado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, en relación a la investigación de Fiscalía de Madrid sobre los criterios seguidos por varios hospitales a la hora de elegir a los pacientes que ingresaban en camas con respirador de las UCI. Dentro de las pesquisas, el Ministerio Público ha requerido información a varios hospitales madrileños para que detallen el criterio para hacer ingresos en UCI.

Sin embargo, a pesar de estas declaraciones de Ayuso, lo cierto es que, según ha desvelado infoLibre, sí que existía un Protocolo aprobado por el Gobierno de Ayuso que prueba que se fijaron "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales. Esta expresión figura de forma literal varias veces en el texto, firmado digitalmente el 20 de marzo por el entonces director de coordinación socio-sanitaria, Carlos Mur de Víu.

Ayuso, por su parte, sobre si se han dado indicaciones, ha recalcado que no se dan y ha subrayado que se siguen "criterios estrictamente médicos". "No hay un médico que decida por un político a quien o no salvar la vida. Son decisiones médicas y en algunos casos se dio que había pacientes mayores que estando con Covid o sin Covid los médicos deciden quién es bueno que pase a la UCI simplemente porque el hecho de intubarle ya le podía provocar incluso la muerte", ha explicado.

"Es un criterio siempre, siempre estrictamente médico. No podemos decirle a un médico cómo tiene que operar en estas circunstancias. Nuestra obligación era dotarles con material sanitario y con los recursos, seguir aumentando las camas para que ellos pudieran trabajar. Y eso es lo que hemos hechos", ha reseñado.

Además, ha dicho que no había protocolos y se hizo "como se ha hecho toda la vida", indicando que "un político no le puede decir a un médico qué paciente ingresa o cual no". "Siempre se busca salvar la vida", ha apostillado.

El Protocolo que desveló el pasado martes infoLibre es la segunda versión del documento –existe una anterior y otra posterior, ambas firmadas también por Carlos Mur– y en ella se habla en términos muy contundentes de la prohibición de trasladar a hospitales a pacientes de las residencias que estuvieran enfermos.

El eje central del Protocolo es establecer cómo se debe proceder ante la detección por parte del personal de una residencia “de un paciente con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda compatible con infección por Covid-19”. Y, en concreto, se establecen los criterios para prohibir el traslado de determinados pacientes desde los geriátricos hasta los hospitales. En el texto se utilizan expresiones literales como las siguientes: “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, "Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN" [las mayúsculas son del original]. También explica cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen "criterios de exclusión de derivación". La instrucción afectó tanto a enfermos con "infección respiratoria" como a los que tenían "otra patología".