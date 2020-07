Simón ve bajo control la evolución de la pandemia a pesar los 120 brotes activos y la situación crítica en Lleida

Publicada el 13/07/2020 a las 20:12 Actualizada el 13/07/2020 a las 20:19

El director del CCAES, Fernando Simón, ha comparecido este lunes en una rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, en la que ha dado cuenta de la situación del coronavirus en la última semana, con especial atención a los brotes de Lleida –la Generalitat ha tratado de aprobar un confinamiento sin éxito tras el rechazo de los tribunales– y de Huesca. El doctor ha indicado que en la última semana se han dado 683 diagnósticos con inicio de síntomas en los últimos 7 días, 3.900 casos por fecha de diagnóstico. El 70% de estos positivos serían asintomáticos, según ha indicado el director, “que pueden ser casos que o no van a desarrollar síntomas en ningún momento o que quizás los puedan desarrollar en los próximos días”, lo cual permitiría aislarlos antes de que consigan transmitir el virus. Datos, que junto a la levedad de los casos –que se reflejan en los reducidos porcentajes de ingresados y UCIs–, y la reducción de la edad media de los contagiados –43 años y medio en hombres, 50 años en mujeres–, vendrían a confirmar el retroceso de la pandemia, si bien la tendencia de positivos de las últimas semanas ha ido en alza y se registran 120 brotes activos.

Simón indica que este aumento de positivos “no indican que tengamos un problema porque tengamos más casos”, sino que responde a las capacidades de detección del sistema, aunque se ha mostrado concernido por el incremento en 15 de las 52 provincias en las últimas semanas. “Esto indica que el virus está difundido en el territorio más que los brotes pueden indicar, pero tranquiliza un poco en cuanto a la capacidad del sistema de asumir y tratar estos casos", ha señalado el doctor. “El virus todavía está ahí y sigue circulando, y en cualquier momento, si no se protege a los grupos vulnerables, podemos tener brotes con un gran impacto sanitario y en la salud de la población”.

El director ha reparado en la situación de Lleida, fuertemente azotada por el coronavirus en los últimos días, y donde la Generalitat ha intentado implementar el confinamiento, si bien el juzgado no lo ha ratificado argumentando que "la restricción domiciliaria que se presenta entre otras limitaciones, no es proporcional con los datos expuestos". El doctor ha valorado que la medida más eficaz para controlar el brote es el confinamiento, pero la Generalitat tiene otras herramientas disponibles para frenarla. “La medida más eficaz es el confinamiento, es lo que evita el contacto, y lo que reduce al máximo los riesgos. Pero si está no se puede aplicar, se pueden plantear otras opciones que no tendrán un impacto tan dramático pero si un impacto que pueda frenarla”, ha argumentado Simón.

Dentro de esas medidas tendrían lugar algunas llevadas a cabo durante el estado de alarma, como es el caso de Huesca, que ha entrado en una singular “Fase 2 fexibilizada”, y que Simón ha apuntado que se podrían aplicar en Lleida, si bien las características demográficas y geográficas son diferentes. Sin embargo, el doctor también ha apelado a la responsabilidad personal de los habitantes de la región. “Hay muchas medidas que se pueden aplicar que no son el confinamiento, que no tendrán tanto impacto, pero si servirán para parar el brote. Dicho eso, yo creo que la población de Lleida sabe lo que está pasando y no se trata de que puedan salir o no, sino que si deberían salir o no”, ha valorado el director.

Sobre las obligatoriedad que ciertas Comunidades Autónomas han impuesto al uso de la mascarilla, incluso cuando se pueda respetar el espacio público, Simón ha comentado que le “parece bien si se sobreactúa”. “Pero yo creo que la gente tiene que ser consciente cuando va a ser una situación de riesgo. Si no se puede hacer a través de la responsabilidad individual, una manera es está. Lo entiendo. Si alguna gente se empeña a demostrar lo contrario, me parece entendible que las comunidades tomen estas decisiones”, ha argumentado.

Finalmente el doctor, preguntado sobre las imágenes de celebraciones multidiniarias y sin respetar las medidas sanitarias recomendadas –en especial la celebración del ascenso del Cádiz a primera división–, ha hecho un llamamiento a la juventud. “No es cuestión de no hacer cosas divertidas, es hacerlo de otra manera. No estamos en la normalidad, estamos en la nueva normalidad, en la normalidad diferente, y es más drástico”. “Tenemos brotes por celebrar las no fiestas de los pueblos, las no celebraciones de los eventos deportivos… Tenemos brotes por situaciones totalmente evitables. Y es cierto que es lo mismo, pero uno se lo puede pasar igual de bien sin exponerse a los riesgos y exponerse a los demás. A mí me encanta hacer este tipo de celebraciones, pero este año no, este año no toca. Es un año, no estamos hablando de aquí a la eternidad, no estamos hablando de una cadena perpetua. Es un año que no se celebre”, ha concluido.