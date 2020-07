Iglesias defiende ante la ONU su informe de la Agenda 2030 y pide hablar de la "amenaza" de los "paraísos fiscales"

Publicada el 15/07/2020 a las 19:48 Actualizada el 15/07/2020 a las 20:10

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha indicado que pasar de las palabras a los hechos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, implica hablar de la "amenaza" de los "paraísos fiscales", de la "deuda externa" y de la "responsabilidad de los países desarrollados con los países empobrecidos", según informa Europa Press

"Pasar de las palabras a los hechos para cumplir los ODS, implica hablar de paraísos fiscales, una amenaza para la soberanía de los países y para las tareas de reconstrucción que el momento requiere; hablar también de la deuda externa y de la responsabilidad de las potencias del llamado mundo desarrollado con los países empobrecidos y endeudados; y debatir sobre el descontrol de los mercados financieros", ha subrayado Iglesias este miércoles 15 de julio durante un evento online en el que el vicepresidente segundo ha presentado ante la ONU el Informe de Progreso 2020 sobre la Agenda 2030 en España.

Así, el vicepresidente segundo ha indicado que esta crisis "ha puesto encima de la mesa algunos defectos de eventuales consecuencias criminales de algunas dinámicas económicas que se vendieron como imprescindibles en las últimas décadas". Iglesias ha pedido "tomar en serio" los ODS para enfrentarse a las "distopías autoritarias" que pueden surgir ante la emergencia sanitaria del covid-19 y proponer, en su lugar, "una utopía posible". "Hay que asumir los miedos e incertidumbres que se están procuciendo en la comunidad internacional", ha indicado, añadiendo que la situación del covid-19 en el mundo todavía "está lejos de ser resuelta".

Según ha indicado, la crisis provocada por el covid-19 "ha hecho todavía más vulnerables" a "las personas pobres, a las mujeres, al colectivo LGTBI, a las poblaciones racializadas" y, ante esta situación, ha subrayado la necesidad de "una altura política que asuma los desafíos históricos que ha planteado la pandemia".

Piratería con los respinadores

También ha alertado de algunas "dinámicas desordenadas" que se han puesto de manifiesto, a su juicio, durante la pandemia revelando su "rostro más siniestro" como la "piratería" a la que, según ha precisado Iglesias, se ha enfrentado España a la hora de conseguir respiradores para las personas contagiadas por coronavirus en situación de gravedad. En este contexto, ha reclamado a la comunidad internacional que se pongan "límites" a estas dinámicas.

Asimismo, ha lamentado que "las multinacionales van a aprovechar la crisis para ganar dinero" y ha advertido de los "piratas" que se intentan "aprovechar" reduciendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en los momentos de "transición" como el actual, volviendo a "condiciones que más recuerdan a la esclavitud".

En todo caso, considera que la crisis delcovid-19 puede haber sido "un baño de realidad útil" a la hora de "diferenciar el marketing de las políticas necesarias para afrontar un siglo XXI tratando de minimizar las amenazas a la humanidad, que tienen que ver con el desarrollo descontrolado".

Teresa Ribera: "la pandemia no ha retrasado la agenda"

Por su parte, la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha destacado que la pandemia del covid-19 no solo "no ha retrasado" el cumplimiento de la Agenda 2030 sino que lo ha "acelerado". "Nada de retrasar la agenda, todo lo contrario, de manera inesperada y dramática se nos abre la posibilidad de repensar, no podemos permitiros el lujo de recuperarnos mal", ha subrayado Ribera durante su intervención en el evento.

Precisamente, la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, ha asegurado que "el único modo viable de recuperarse es mediante la plena implementación de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París" y ha instado a todos los gobiernos a "desarrollar planes de transición justos y creíbles" y a mantener su cooperación al desarrollo en estos momentos, para apoyar a los países más empobrecidos.

En el acto también ha participado la vicepresidenta primera de Costa Rica, Epsy Campbell, quien ha indicado que es "imposible separar los temas de la agenda 2030 y la realidad de la pandemia". Asimismo, ha defendido la gestión de su Gobierno durante la pandemia, con 8.000 personas contagiadas en una población de 5,5 millones y un 0,4% de letalidad.

También ha defendido la gestión de la pandemia por parte de su gobierno, el vice primer ministro de Vietnam, Vu Dc Damy, que ha intervenido a través de un vídeo y ha subrayado que esta pandemia supone "un toque de atención" para "estar preparados ante nuevas amenazas no solo epidemias" sino también otras como "el cambio climático".