El PSOE incumple el acuerdo de los grupos para reducir la presencia de diputados en el Congreso

Publicada el 29/07/2020 a las 10:53 Actualizada el 29/07/2020 a las 11:27

Los grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para que los plenos del Congreso de los Diputados respetaran las normas de seguridad destinadas a evitar los contagios de covid-19. Según lo pactado, ningún grupo puede superar en presencia al 50% de sus diputados. Sin embargo, este miércoles el Grupo Parlamentario Socialista lo incumplió. En la Cámara Baja estuvieron presentes los 120 parlamentarios que el PSOE obtuvo en las urnas el pasado 10 de noviembre. Ninguno quiso faltar al pleno en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a dar detalles del fondo de recuperación poscovid alcanzado por la Unión Europea.

Sánchez tomó la palabra a las 09.00 horas. Explicó las negociaciones y el acuerdo alcanzado. Cuando terminó, antes de que el presidente del PP, Pablo Casado, subiera a la tribuna del hemiciclo, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, tomó la palabra. Lo hizo para criticar la alta presencia de diputados socialistas. "Difícilmente podremos hacer cumplir las normas a la gente si nosotros no las cumplimos cuando las aprobamos", lamentó. "No lo han cumplido seguramente para atronar con aplausos al presidente del Gobierno", añadió. La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, respondió al instante. Según dijo, no hay ningún precepto en el Reglamento de la Cámara que permita a la presidenta "prohibir la asistencia de sus señorías" a las sesiones parlamentarias. Eso sí, recalcó que, puesto que "la distancia interpersonal no se puede cumplir, lo que sí es obligatorio es el uso de la mascarilla durante la sesión".

El Grupo Socialista se salta la norma sanitaria y lleva al Pleno del Congreso a todos sus diputados, cuando lo acordado es que los grupos estén representados al 50%. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si los que las aprobamos nos las saltamos pic.twitter.com/cpMhdImhLH — Edmundo Bal (@BalEdmundo) July 29, 2020

El PP, por su parte, también criticó al PSOE por el mismo motivo. Lo hizo desde las redes sociales, donde la portavoz del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, escribió que "Sánchez necesitaba la claque al completo". También lo censuró el perfil oficial del grupo. "El Grupo Socialista se salta el acuerdo sanitario sobre la asistencia a los plenos —cada grupo podría estar representado presencialmente sólo al 50%— y trae a todos sus diputados al debate sobre el Consejo Europeo. Sánchez necesita muchos aplausos". "Mientras las cafeterías, restaurantes o teatros están obligados a reducir el aforo al 50% para evitar contagios, con un importante daño económico, PSOE y Podemos se saltan las limitaciones y acuden el 100% de los diputados. ¿El Gobierno no está obligado a cumplir las normas?", añadió Teodoro García Egea, secretario general del PP, en Twitter. Fuentes del grupo de Podemos, en cambio, aclaran que su grupo sí ha cumplido la limitación de asistencia.

Mientras las cafeterías, restaurantes o teatros están obligados a reducir el aforo al 50% para evitar contagios, con un importante daño económico, PSOE y Podemos se saltan las limitaciones y acuden el 100% de los diputados.



¿El Gobierno no está obligado a cumplir las normas? pic.twitter.com/PhJ38jdcZk — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 29, 2020

El diputado socialistas Rafael Simancas quiso defender a su grupo de las críticas. Para ello, escribió un mensaje en la misma red social en el que aseguró que los socialistas habían informado a la Mesa del Congreso —en la que recordó que el PP tiene dos miembros— "en tiempo y forma". Dijo, además, que el grupo popular "ha incumplido los acuerdos" en anteriores ocasiones. "Hoy también son más del 50%", aseguró. Sin embargo, fuentes de la dirección del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso aseguran a infoLibre que en ningún momento del Pleno europeo de este miércoles su presencia superó los 44 diputados. El grupo al completo son 88 parlamentarios. De Ciudadanos acudieron cinco parlamentarios de los diez obtenidos en las urnas.