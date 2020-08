Simón reconoce el preocupante ascenso en las cifras pero descarta que la situación sea grave

Publicada el 03/08/2020 a las 18:54 Actualizada el 03/08/2020 a las 18:56

El director del CCAES, Fernando Simón, se ha mostrado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad preocupado ante el ascenso de los casos de coronavirus en el país, aunque por el momento descarta que la situación sea grave o comparable con la vivida en el pico de la pandemia. “No estamos en una situación grave pero si es verdad de que se está registrando un crecimiento”, ha argumentado el doctor, que por el momento no estima necesario que el Gobierno tome medidas coordinadas con el resto de comunidades autónomas, aunque la opción está encima de la mesa en caso de que las restricciones decretadas por los gobiernos autonómicos sean insuficientes.

Respecto a la vuelta al estado de alarma, el director ha declarado que para que este tenga lugar tendría que haber una transmisión comunitaria que suponga un riesgo para gran parte del territorio, y que las comunidades autónomas no puedan controlar la situación. En ese caso, el estado de alarma no tendría por qué ser igual al decretado hace unos meses, adaptándose a la nueva situación. Una medida que, aunque no sea inminente, “siempre será una opción”.

La situación en Aragón y Cataluña sigue siendo grave, aunque Simón afirma que en los últimos días se están registrando un descenso en los casos, que indicaría que las medidas decretadas por los gobiernos autonómicos están surgiendo efecto. Además, el descenso en la comunidad aragonesa podría indicar que ya ha alcanzado el pico de transmisión, si bien ha experimentado dificultades técnicas con las máquinas PCR en los útlimos días. Sin embargo la situación sigue siendo delicada en el área metropolitana de Barcelona y en Zaragoza debido a su situación demográfica.

Preocupa también la situación en la Comunidad de Madrid, que ha registrado en los últimos días varios incrementos que preocupan al Ministerio de Salvador Illa, sobre todo por su naturaleza, junto a Barcelona, de nexo de comunicación. Mientras que los niveles de incidencia no son excesivos –aunque la comunidad ha sufrido problemas en la carga de datos–, Simón urge a que la detección y control en la zona ha de ser lo más precoz posible, ya que su situación puede escalar rápidamente. Además preocupa la falta de refuerzo en la Atención Primaria, eslabón clave dentro de esta fase de la pandemia, si bien el doctor asegura que el gobierno autonómico está realizando esfuerzos en esa dirección.

En el resto del país, al menos 12 provincias están en una fase ascendente, mientras que el resto están estabilizadas o en receso. Sanidad registra un total de 680 brotes, de los cuales 560 son activos. Preocupa especialmente la situación alrededor de los brotes relacionados con el ocio nocturno, ya que son los que más número de casos arrojan, y que han llevado a varias comunidades autónomas a toma medidas restrictivas al respecto.

Pese a que Simón ha vuelto a incidir en que el número de positivos y de asintomáticos reflejan una alta capacidad de detección del sistema, ha revelado que el aumento de la positividad de las PCR es un indicador que apunta en la dirección contraria a esa mejoría. Sin embargo el índice de letalidad sigue manteniéndose en el 0,6%-0,4%, y la carga sanitaria sigue siendo muy baja.

“El virus podría entrar en cualquier momento”

El brote registrado en la residencia de Burbáguena en Teruel ha dejado cinco fallecidos y ha vuelto a levantar las alarmas sobre este tipo de centros. Si bien el doctor se ha mostrado preocupado por este brote, ha vuelto a incidir en que la precaución es extrema alrededor de las residencias. El director ha recordado que en las residencias e notifica como brote a partir de la detección de un caso, que se dan generalmente en el personal, y que las medidas de las comunidades autónomas han sido exhaustivas, realizando cribados en el personal y restringiendo las visitas. En este aspecto ha incidido en que no hay que tomar nuevas medidas, sino emplear eficazmente las existentes. Sin embargo, ha advertido que es imposible afirmar que el coronavirus no llegue a las residencias: “El virus podría entrar en cualquier momento”.

Preguntado acerca de Radar Covid, la aplicación española para rastrear los casos, el doctor ha mostrado precaución en su efectividad. Si bien los resultados arrojados parecen positivos, Simón ha reparado en que se ha testado en una población reducida con unos condicionantes artificiales. Sin embargo, pese a que su efectividad no sea la esperada, se ha mostrado optimista con su desarrollo. “Si no nos aporta en esta epidemia, es una herramienta para que sean más eficaces en el futuro”, ha argumentado Simón, que ha especificado que las comunidades autónomas decidirán su aplicación este en las próximas semanas.