El consejero de Hacienda de Madrid acusa a Simón de "no ser científico" y actuar bajo "criterios políticos"

Publicada el 08/08/2020 a las 16:42 Actualizada el 08/08/2020 a las 16:54

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, "no es un científico, es un político" que se guía por criterios "políticos" y de "discriminación" hacia la región. Lasquetty, responsable de la cartera de Sanidad durante el Gobierno de Aguirre y de Ignacio González, fue el precursor de parte de la externalización de los hospitales públicos madrileños y precisamente, abandonó su cargo en 2014, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió el proceso de forma cautelar.

Así, en un acto celebrado este sábado en la sede de la Consejería recogido por Europa Press, Lasquetty ha reiterado la información que la Consejería de Sanidad aportó este jueves y ha destacado el buen funcionamiento del sistema de detención precoz de coronavirus en la Comunidad de Madrid.

Por tanto, el consejero ha calificado como "necesaria" la aclaración que hizo Sanidad ante lo que había dicho "de manera desleal" Simón. El director del CCAES advirtió el "ritmo creciente de notificaciones" de casos de covid-19 en la región y mostró su deseo de que el porcentaje de asintomáticos fueses mayor.

Estas declaraciones no fueron bien recibidas por el Gobierno regional y este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, "demostró que Simón uso datos sin contrastar con la finalidad de desacreditar a la Comunidad de Madrid", según ha declarado Lasquetty. "Debería asumir la responsabilidad de que España sea el país con mayor número de contagios de Europa", ha señalado Lasquetty, que también ha añadido que "esa sí es su responsabilidad, y no tratar de señalar en Madrid datos o problemas que no existen".

Implementación del teletrabajo en la administración pública madrileña

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Función Pública ha recordado que la negociación con los sindicatos para la implementación del teletrabajo entre los trabajadores de la administración pública concluyó con la ratificación de este proyecto por ambas partes.

De esta forma, la Consejería trabaja ahora en la preparación del documento que será presentado en la Junta de Gobierno "a mediados del mes de septiembre", y que antes tiene que pasar por "los típicos filtros" de elaboración administrativa. "Esta es una regulación de carácter permanente para que, con pandemia y ojalá que pronto sin ella, pueda haber un número importante de funcionarios de la Comunidad de Madrid que puedan hacer dos o tres días de trabajo desde casa con elementos de medición del rendimiento", ha apuntado Lasquetty.