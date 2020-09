El Gobierno y Ayuso pactan una tregua en forma de criterios para confinar grandes ciudades que sólo cumpliría la Comunidad de Madrid

Publicada el 29/09/2020 a las 19:57 Actualizada el 29/09/2020 a las 21:30

El Ministerio de Sanidad había dado un ultimátum a la Comunidad de Madrid para que este miércoles, en la reunión del Grupo Covid-19 entre ambas instituciones dieran su brazo a torcer y aceptaran aplicar medidas más duras para hacer frente a la transmisión comunitaria del covid-19 en la región. Y la cita, de cerca de dos horas de duración, culminó –por fin– con un "principio de acuerdo". Una especie de tregua que, en esencia, pasa porque una de sus principales medidas afecte, en principio, de forma exclusiva a la Comunidad de Madrid. Solamente esta región cumple con uno de los criterios que se han acordado: una ocupación por covid de las Unidades de Cuidados Intensivos mayor al 35% en el global del territorio.

Una de las principales resistencias de la Comunidad de Madrid era la de que se aplicasen restricciones en las áreas en las que la incidencia de la pandemia era superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pedía que estos criterios se aplicasen de forma homogénea en toda España. En la reunión de la tarde de este martes, el principio de acuerdo que convenció a ambos interlocutores, fijó "criterios homogéneos" para actuar en las grandes ciudades. "Para municipios de menos de 100.000 mil habitantes, serán las comunidades autónomas las que tomarán la decisión sobre posibles restricciones atendiendo a las normativas y protocolos en el ámbito estatal", explicaban fuentes conocedoras del contenido de la reunión. Y para municipios por encima de los 100.000 habitantes, se acordó un criterio homogéneo para aplicar en la Comunidad de Madrid y en el resto de España.



Sin embargo, y a diferencia de lo que pedía tanto el Ejecutivo autonómico como algunos barones del PP, no se tendrá en cuenta solo la incidencia, un extremo rechazado por los expertos: también la relación entre positivos y pruebas realizadas (la tasa de positividad), así como la ocupación de los hospitales.

Poco después, el ministro de Sanidad salía a poner detalles a lo que se había debatido en una reunión en la madrileña Puerta del Sol con el vicepresidente, Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. Illa, que compareción en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, adelantó que este miércoles propondrá al Consejo Intererritorial de Sanidad "una acción coordinada en salud pública" según la cual todos los municipios con más de 100.000 habitantes con incidencia acumulada de 500 casos en los últimos 14 días, positividad superior al 10% en PCR y con un índice ocupación en las UCI de la comunidad superiores al 35% tomen medidas de limitación de la movilidad, de limitación de aforos y horarios y de refuerzos de las capacidades.

¿Qué ocurre si se trasladan estos criterios al mapa de incidencia del virus en España? Los criterios que ha anunciado el ministro de Sanidad para tomar el control de la situación epidemiológica en los municipios de más de 100.000 habitantes solo se pueden aplicar, por el momento y según los últimos datos disponibles del Gobierno (de este martes 29 de septiembre), a la Comunidad de Madrid. El ministro ha explicado en rueda de prensa que solo se actuará desde el Ejecutivo central en los municipios que tengan un porcentaje mayor del 35% de camas de UCI ocupadas por enfermos de covid en toda la comunidad autónoma. Solo la región que lidera Díaz Ayuso (41,18%) cumple ese requisito. Hasta este lunes, lo cumplía la Rioja (35,71%), pero este martes, y siempre según la recopilación central del gabinete de Illa, ha logrado descender su tasa al 31%.



Pero aún en el caso de que superara el umbral, el Ejecutivo no podría intervenir: el siguiente requisito es el de incidencia acumulada a 14 días, que tiene que ser mayor de 500. Y Logroño, única ciudad de más de 100.000 habitantes de La Rioja, aún no ha llegado a ese dato: registraba este lunes una IA de 429. Illa no ha especificado si el tercer requisito, el 10% en la tasa de positividad (positivos/total de pruebas PCR) se aplicaría al municipio o a toda la comunidad autónoma, como el baremo de las UCI.

Todos los municipios de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid cumplirían, al menos, dos de los tres criterios, a la espera de aclarar en qué ambito se aplica la tasa de positividad: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz cuentan con una incidencia acumulada a 14 días mayor a 500 casos por cada 100.000 habitantes.

El ministro Illa trasladó el contenido de este principio de acuerdo con la Comunidad de Madrid a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas a lo largo de la tarde de este martes.

En el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud de España de este miércoles, la Comunidad de Madrid trasladará su propuesta de que exista un criterio único para todas las comunidades, que se realicen PCR de origen para mayor seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, así como un refuerzo en los trenes de corta, media y larga distancia.