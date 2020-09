Publicada el 29/09/2020 a las 15:14 Actualizada el 29/09/2020 a las 16:08

Trabajadores de Alcoa y de las empresas auxiliares intensifican sus protestas este martes después del fracaso de la venta de la planta de Cervo (Lugo) y tras la mesa de negociación con la empresa, que pretende aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) frente a la aspiración del comité, Xunta y Gobierno central, que plantean una nueva ampliación del plazo para que sea la SEPI la que adquiera la factoría, informa Europa Press.

Empleados de las compañías exteriores han retomado las movilizaciones a primera hora de este martes y en torno a las 10,00 horas se ha sumado parte de la plantilla de la fábrica de Alcoa en A Mariña de Lugo. Concentrados a la entrada de la planta, han colocado una serie de neumáticos con los que han hecho arder el cartel de la compañía a las puertas de las instalaciones.

"No ha habido acuerdo, no han querido entrar a valorar la última advertencia de la Xunta para que paralicen el proceso para intentar llegar a un acuerdo con la SEPI", lamentaba el presidente del comité, José Antonio Zan, a última hora del lunes, cuando todavía no había finalizado la reunión que la empresa convocó en Nigrán, a unas tres horas de San Cibrao.

Al respecto, Zan insistió en que fue "increíble" lo que pasó "con las propuestas de la empresa, incluida una que le hizo a la SEPI y ya hablaba la empresa unilateralmente del ERTE o del ERE cuando no se negoció en esta mesa". En este escenario, el comité de Alcoa en A Mariña ha convocado una asamblea este martes para abordar la nueva situación frente a los locales de los sindicatos.