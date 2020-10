Directo | Castilla y León impone medidas de restricción de movilidad en León y Palencia

Publicada el 05/10/2020 a las 09:09 Actualizada el 05/10/2020 a las 12:49

Este lunes es el primer día laborable con medidas restrictivas en Madrid capital y otros nueve municipios de la comunidad. Las limitaciones a la movilidad contarán con salvedades, como la asistencia médica, el desplazamiento a centros educativos o la ayuda a personas dependientes. La tarde del lunes, en añadido, Pedro Sánchez presidirá el Comité de Seguimiento del Coronavirus, al que asistirá también el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada.





12.55. La CNMC analizará la fusión de Caixabank y Bankia atendiendo "exclusivamente" a su impacto en la competencia. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha señalado que el organismo analizará la operación de concentración anunciada entre Caixabank y Bankia teniendo en cuenta únicamente los aspectos relacionados con la competencia. En un encuentro organizado por el Consejo General de Economistas de España, Fernández ha afirmado que no tiene "ninguna opinión preconcebida" sobre la fusión de las dos entidades, aunque ha admitido que entiende el interés que puede tener para aumentar la rentabilidad y para garantizar la estabilidad del sistema financiero español.

12.40. El presidente de Aragón continúa "evolucionando bien" en el Hospital Miguel Servet. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, continúa "evolucionando bien" de la infección que ha sufrido días atrás y se encuentra ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza para comprobrar "la buena marcha" de su proceso, han indicado desde el Gobierno de Aragón.

12.30. Andalucía suma 26 hospitalizados por Covid en 24 horas hasta los 1.024 y rebaja nueve en UCI hasta 147. Los hospitales andaluces vuelven a superar este lunes 5 de octubre el millar de pacientes ingresados por coronavirus con 1.024, 26 más en 24 horas y 41 menos que hace una semana, de los que 147 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), nueve menos que el domingo y seis menos que hace siete días. Estos datos figuran en un gráfico difundido en redes sociales por la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, que refleja la evolución diaria de los ingresos hospitalarios por covid-19 en la comunidad autónoma.

12.26. El alcalde de León pide a la Junta aumentar las camas en UCIs y abrir consultorios tras el cierre de la ciudad. El alcalde de León, José Antonio Diez, ha realizado un nuevo llamamiento "a la responsabilidad y precaución" de todos los ciudadanos ante las nuevas medidas restrictivas que, desde esta medianoche, establecerá la Junta ante el agravamiento de los datos de seguimiento de los casos de covid-19 en la ciudad. Asimismo, ante el cierre perimetral de la ciudad, el alcalde ha pedido a la Junta que se pongan "las medidas necesarias" para solventar "el problema de las UCIs en la comunidad" al tiempo que ha aseverado que los leoneses "han cumplido mayoritariamente con las instrucciones de seguridad decretadas desde el pasado mes de marzo".

El alcalde de León, @JADIEZLEON, hace una llamada a la responsabilidad y prudencias de la ciudadanía tras el anuncio de la Junta de medidas más restrictivas en #leonesp y reclama a la Comunidad actuaciones especiales ya para paliar la presión asistencial que aboca a este cierre. pic.twitter.com/19rYT1VI9V — Ayuntamiento de León (@LeonAyto) October 5, 2020

12.22. Aznar acusa a Sánchez de "criminalizar" a Ayuso y avisa del "error" de mandar el mensaje de que Madrid es "apestada". El expresidente José María Aznar ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de querer "criminalizar" al Gobierno madrileño que lidera Isabel Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia, al tiempo que ha avisado del "gran error" que supone mandar el mensaje de que Madrid es una ciudad "apestada". Durante su participación de forma telemática en el foro Nueva Economía Fórum, NEF online, Aznar también ha echado en cara al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que se aferre a la "cogobernanza" para justificar su actuación en la crisis del coronavirus, y ha censurado que con una orden ministerial "se pueda intervenir una ciudad".

12.22. Navarra detecta 304 casos positivos en el último día y ve "una ligera estabilización". Navarra detectó este domingo 304 nuevos casos positivos de Covid-19 y ningún fallecimiento, según los datos preliminares facilitados por la consejera de Salud, Santos Induráin, quien ha considerado con "todas las cautelas y prudencias" que hay una situación epidemiológica de "ligera estabilización". Para la consejera de Salud, hay que tener una perspectiva con "más distancia" para constatar si la Comunidad foral está aplanando la curva de contagios y ha garantizado que se va a seguir "trabajando como lo estamos haciendo, con todas nuestras energías, y sabiendo que rondamos los 300 casos al día".

12.17. El Grupo Covid-19 entre Gobierno y Comunidad de Madrid se reunirá este martes en la sede de la Vicepresidencia. El Grupo Covid-19 que integran miembros del Gobierno central y de la Comunidad de Madrid se reunirá este martes en la sede de la Vicepresidencia del Ejecutivo autonómico, en Pontejos, para trabajar en la coordinación de la pandemia en la capital. Con hora aún por definir acudirán los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Política Territorial, Carolina Darias, así como el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, según han informado a Europa Press fuentes del Gobierno regional.

12.12. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que el ministro le tiene "castigado" sin llamarle. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el ministro de Sanidad le tiene "castigado" y no habla con él desde el jueves 24 de septiembre. "He sido castigado sin ser llamado", ha afirmado Escudero en una entrevista en 'Onda Madrid' recogida por Europa Press, donde ha precisado que "antes hablaba a diario" con el ministro, pero no ha vuelto a hacerlo desde el jueves 24 de septiembre.

En lugar de tomar medidas que impliquen a todo Madrid tomamos la decisión de perimetrar las zonas de mayores contagios.



La mejora en los datos asistenciales y epidemiológicos refleja que avanzaban en la dirección correcta.



Entrevista con @JPColmenarejo en @BuenosDiasOM pic.twitter.com/08ycLOLQ5O — Enrique Ruiz Escudero (@eruizescudero) October 5, 2020

12.11. Cataluña registra 1.413 casos y 14 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 172.887 casos confirmados acumulados de coronavirus —147.207 con una prueba PCR—, 1.413 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.415, 14 más que los registrados el domingo. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 823 —lo que supone un aumento de 39 respecto al último recuento—, 164 de ellos en la UCI.

12.04. La franja de edad de 40 a 49 años la que más se incrementa en casos en los últimos siete días en Canarias. La franja de edad de 40 a 49 años es la que más se ha incrementado en casos de coronavirus la primera semana de octubre en Canarias al pasar de 2.324 a 2.477, experimentando así un aumento de 153 positivos más en estos últimos siete días. Canarias ha finalizado la primera semana de octubre con 14.154 casos registrados desde el inicio de la crisis sanitaria, de las que 238 personas han fallecido, mientras que 6.794 han recibido el alta médica y 7.122 casos se encuentran activos.

️La Incidencia Acumulada a los 7 días baja en Canarias a 49,5 casos por 100.000 habitantes.



Las islas registran 141 casos de #COVID19 en las últimas 24 horas.



➡️Más info:https://t.co/DLQsGVrMCe — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) October 4, 2020

11.54. El 60% de los padres no quiere que sus hijos usen el transporte escolar por miedo al contagio, según un estudio. Más del 60% de los padres españoles no quieren utilizar los autobuses escolares por miedo al contagio de coronavirus, según concluye el informe 'Transporte escolar: ¿viajan seguros nuestros hijos? Accidentalidad, normativa y percepción social en la era COVID', realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL). El estudio muestra que un 19% de los progenitores españoles solo usaría este medio de transporte si se le garantiza el cumplimiento de todas las normas sanitarias e higiénicas de este medio de transporte.

11.47. Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, Premio Nobel de Medicina 2020. La Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo ha distinguido con el Premio Nobel de Medicina 2020 a los Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Estos tres científicos han hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo, gracias a que lograron identificar el virus de la hepatitis C.

11.36. Almeida avisa de que "los resultados están avalando las medidas de la Comunidad de Madrid": "Veremos las del Gobierno". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que los "resultados", en relación con el número de contagios por covid-19, están "avalando las medidas de la Comunidad de Madrid" y que habrá que ver qué resultados arrojan las restricciones establecidas por el Gobierno central. "Los resultados están avalando las medidas de la Comunidad de Madrid; ya veremos las medidas del Gobierno los resultados que producen", ha lanzado tras la inauguración del South Summit. El regidor ha hecho hincapié en que las medidas del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "han bajado contagiados, hospitalizaciones dentro de una situación grave".

11.33. Campo vuelve a advertir al PP que si no pacta la renovación del CGPJ tendrán que modificar la ley como anunció Sánchez. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha advertido este lunes al Partido Popular de que si no pacta la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el Gobierno llevará a cabo la modificación legal anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Campo se ha referido al anuncio de Sánchez, que el pasado viernes señaló que el Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el CGPJ sorteando así el "bloqueo" del partido que lidera Pablo Casado.

11.28. Corinna afirma que Juan Carlos I movía grandes sumas de dinero regularmente entre Suiza y Madrid. Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, ha asegurado que los administradores del rey emérito transfirieron grandes sumas de dinero entre Suiza y Madrid de forma regular. Apunta que si bien desconoce la cantidad exacta, cree que en cada valija irían entre 250.000 y 300.000 euros, y que por lo que ha podido conocer por los documentos que se aportan al procedimiento que se sigue en la justicia suiza, podrían haberse trasladado cinco millones en total. En una entrevista concedida a OK Diario en Londres, recogida por Europa Press, la examiga del emérito, que reconoce que mantuvo una relación sentimental con el monarca, desvela que a lo largo del proceso judicial se ha visto que incluso llegaba el dinero en vuelos comerciales y que "debió haber un arreglo especial" para facilitar esos movimientos.

11.21. Castilla y León impone medidas de restricción de movilidad en León y Palencia. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha anunciado que a partir de este martes se decretarán medidas de restricción de la movilidad ante la evolución de la pandemia del covid-19 en los municipios de León y Palencia, inicialmente para un período de 14 días. Así lo ha señalado Casado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, recogidas por Europa Press, en las que ha precisado que las medidas afectan a la movilidad para salir y entrar a ambos municipios y que se aplicarán a partir de este martes, 6 de octubre. De hecho, los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León se encuentran reunidos para determinar a partir de qué hora se decreta el cierre.

11.11. Aumentan los ingresos por coronavirus en La Rioja. Los casos activos han bajado en 46 personas en las últimas 24 horas en La Rioja, al pasar de los 926 casos de ayer a los 880 de este lunes. Además, hay seis personas más ingresadas en centros hospitalarios, en total 80, mientras que los brotes activos se mantienen en 26. Según ha informado el Gobierno de La Rioja, de estas 80 personas ingresadas, 48 están en planta del hospital San Pedro (seis más que ayer) y 15 en la UCI del mismo hospital (dos menos que ayer).

11.02. El precio de la vivienda en alquiler crece un 5,7% en el tercer trimestre, según Idealista. El precio de la vivienda en alquiler ha crecido un 5,7% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior, con lo que el metro cuadrado se ha situado en los 11,5 euros al mes, según el informe de evolución de los precios del alquiler publicado por el portal inmobiliario Idealista. El incremento en comparación con el trimestre precedente ha sido del 1,3%. No obstante, idealista ha observado que en los grandes mercados del alquiler (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga) los precios han caído significativamente durante el tercer trimestre del año.

10.55. Page pide testar la eficacia de medidas en Madrid en 10 días y aboga por endurecerlas si no han dado resultado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido esperar unos 10 o 12 días para analizar si las medidas de restricción de movilidad impuestas en la Comunidad de Madrid dan resultado, y a partir de ahí llegar a conclusiones sobre su eficacia, considerando que si no surten efecto "el único camino es endurecerlas". En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, García-Page ha abundado en todo caso en que el problema es "nacional", al tiempo que ha reseñado que los gestores que están al frente de la gestión son, además de cargos públicos, "médicos y profesionales", en alusión a los consejeros de Sanidad de las distintas autonomías.

10.54. El Supremo da nueve días al Gobierno para que se persone en la demanda contra su falta de acción climática. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha concedido un plazo de nueve días a partir de este martes para que el Gobierno se persone como demandado en el recurso presentado por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón por su falta de acción contra el cambio climático. Las tres ONG presentaron un recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su inactividad a la hora de cumplir con su obligación de aprobar un Plan Nacional de Energía y Clima, así como una Estrategia a Largo Plazo.

10.41. Andalucía pide a Gobierno nuevo fondo Covid 2021 y prevé hacer presupuestos "razonables y posibles de ejecutar". El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha demandado este lunes al Gobierno central un nuevo fondo Covid para 2021, algo que solicitarán formalmente en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Marín ha defendido que ese nuevo fondo es necesario para hacer frente a la caída de ingresos que van a tener todas las comunidades por la situación de parálisis que ha habido.

10.24. Castilla-La Mancha levanta el confinamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). La Consejería de Sanidad, a través de la Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real, ha decretado el levantamiento del confinamiento en la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava y decreta medidas especiales nivel 3. Desde el 26 de agosto, se adoptaron en la localidad las primeras medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, ya que la situación de incidencia del covid-19 así lo exigía.

10.12. La Comunidad de Madrid critica que se esté a "golpe de tuit y no de acción política". La Comunidad de Madrid ha criticado este lunes que se esté "a golpe de tuit y no de acción política", considerando un "error" que se mida la pandemia por el número de contagios y no por la capacidad diagnóstica y hospitalaria. Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que los "tuits incendiarios no conducen a nada" dado que en estos momentos conviene "ponerse de acuerdo en que el enemigo es el virus y las víctimas lo conciudadanos".

10.09. Torrent no prevé "de momento" debate de investidura y niega que anunciara la fecha de elecciones. El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha asegurado este lunes que no prevé "de momento" la celebración de un debate de investidura tras la inhabilitación del ya presidente de la Generalitat Quim Torra, y ha negado que anunciara la fecha de las elecciones para el 14 de febrero porque, ha recalcado, se limitó a calcular y aplicar lo que marca la ley. "No hay ningún anuncio de elecciones. El que podía elegir la fecha de las elecciones era Torra. Yo lo que hago es leer la ley y constatar lo que dice la normativa", ha destacado Torrent, tras dejar claro que no hay alternativa.

9.58. Campo dice que el rey viaja el viernes a Barcelona porque "ya no es 1 de octubre" y la sentencia de Torra está dictada. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que el rey Felipe VI viajará el próximo viernes a Barcelona para presidir la entrega de premios de la Barcelona New Economic Week porque "ya no es 1 de octubre" y, además, la sentencia de inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra ya está dictada. El viaje se producirá dos semanas después del polémico veto del Ejecutivo a la presencia del rey en la entrega de despachos de jueces.

9.54. Madrid critica que el Gobierno borre "de un plumazo" las medidas de la Comunidad cuando estaban funcionando. El consejero de Hacienda de la Comunidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha criticado que el Gobierno central haya borrado "de un plumazo" las medidas para frenar al coronavirus aprobadas por el Gobierno regional, cuando estaban funcionando. En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, el consejero ha criticado que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, haya impuesto "unos criterios sin base científica ninguna" y dirigidos "simplemente a aislar" a diez ciudades de la autonomía así como que lo haga "sin el consenso legal que necesita" dentro del Consejo Interterritorial.

9.52. París y Nueva York imponen restricciones sanitarias ante la escalada de casos. El Gobierno francés ha declarado la región de París "zona de alerta máxima" y ha anunciado nuevas restricciones que entrarán en vigor este martes para intentar atajar los contagios de coronavirus. Las autoridades han informado de que París ha superado los umbrales máximos en los tres indicadores fijados: tasa de incidencia de la enfermedad, tasa de incidencia en mayores y tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos por pacientes covid. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha anunciado restricciones selectivas para nueve barrios de Brooklyn y Queens en los que cerrarán los comercios, centros educativos y cualquier servicio no esencial a partir del próximo miércoles.

9.48. La pandemia de coronavirus supera los 35 millones de contagios con más de un millón de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 176.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 35 millones de personas contagiadas con más de un millón de víctimas mortales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 35.163.114 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.037.122. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 24,51 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

9.30. Felipe VI presidirá la entrega de premios de una cumbre sobre economía en Barcelona este viernes. El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajarán el próximo viernes a Barcelona para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición de BNEW, Barcelona New Economic Week, que será presidido por el monarca. La BNEW 2020 es un evento centrado en sectores como la industria digital, el comercio digital y la logística, entre otros. Todos ellos comparten un común denominador: la Nueva Economía.

9.10. Trump se pasea en coche por las inmediaciones del hospital donde está ingresado para saludar a sus seguidores. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abandonado este domingo durante un rato las instalaciones militares en las que está siendo atendido tras haber dado positivo por coronavirus, para saludar, desde dentro de un vehículo, a sus seguidores. Trump, quien podría ser dado de alta este mismo lunes del Hospital Walter Reed de Bethesda, Maryland, en el que ingresó el viernes tras dar positivo, ha saludado desde un automóvil para agradecer el apoyo de quienes se han congregado en los últimos días a las puertas del centro médico.

9.00. Madrid afronta el primer lunes con las restricciones de Sanidad. La capital y otros nueve municipios —Parla, Getafe, Leganés, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Alcorcón, Torrejón de Ardoz y Alcobendas— tienen la movilidad restringida desde el pasado viernes por la noche, pero los controles policial es son aún informativos, ya que se espera la ratificación legal de las medidas por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid antes de poder imponer sanciones.